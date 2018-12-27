31 Aralık Pazartesi günü resmi tatil mi? İşte merak edilen soruların cevabı

Senenin ilk günü yaklaştıkça tatil soruları internette en çok arananların arasında yerini zirveye yakın koruyor. Öğrenciler, veliler, Öğretmenler ve kamu çalışanları gibi birçok insan senenin son gününü ve yılın ilk günü tatil mi? diye araştırmaya şimdiden başladı. Bizlerde sizler için bu soruların cevablarını araştırdık.

Pazartesi günü resmi tatil değil. Henüz Pazartesi için sevindirici bir tatil açıklaması yetkili makamlardan gelmedi. Pazartesi için eğer tatil açıklaması gelir ise hafta sonu tatili ve Salı günü resmi tatili birleştirip 4 gün tatil olması söz konusu olabilir.