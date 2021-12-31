31 Aralık 1977: 2. Milliyetçi Cephe Hükümetinin Bir Gensoru ile Düşürülmesi

Siyasi Tarihimize bir kara leke olarak geçen Güneş Motel olayının ardından Ecevit, 11 bağımsız milletvekiline, kuracağı hükümete destek karşılığında bakanlık önerdi, 10'u kabul etti.

CHP'nin gensorusu ile 31 Aralık 1977'de Süleyman Demirel başkanlığındaki II. MC Hükümeti devrildi. 12'ler içinde olan ve daha sonra tarihe 11'ler olayı olarak geçecek bu gensoru görüşmesine Balıkesir Milletvekili Cemalettin İnkaya eski partisinden aldığı aşırı baskı nedeniyle katılmadı. Böylece 12'ler grubu gensoru görüşmeleri sırasında 11'e düştü ve öyle anılmaya başlandı.

1977’nin son günü, 31 Aralık’ta gensoru oylaması yapıldı ve 18’e karşılık 228 güvensizlik oyuyla İkinci Milliyetçi Cephe Hükümeti düşürülmüş oldu. Demirel, oylamadan hemen sonra Çankaya’ya çıkıp istifasını sundu. Cumhurbaşkanı Korutürk, Bülent Ecevit’i Çankaya’ya davet ederek hükümeti kurmakla görevlendirdi.

1977’nin son günü Ecevit tarafından kurulan hükümet güvenoyu aldı. 11 AP’li milletvekilinin tamamı yeni hükümetin bakanı olmuşlardı.

Her şey önceden belirlenmiş olduğu için, bakanlar kurulu listesi 2 Ocak’ta hazırdı. Bülent Bey 5 Ocak’ta listeyi Cumhurbaşkanı Korutürk’e sundu. Yeni hükümette, CHP’den 21, bağımsızlardan 10, CGP’den iki ve DP’den de bir milletvekili görev aldı. (Birler,2010:749)

11'lerden Orhan Atalay dışındaki 10 milletvekili yeni kurulan hükümette bakan oldu. Fakat Ecevit'in transfer ağırlıklı bir kadro ile bakanlar kurulunu oluşturması parti içinde büyük rahatsızlık yarattı ve Ecevit'in yıllar sonra "en büyük siyasi hatamdı" demesine yol açtı.





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