31 Ağustos 1914: İttihatçıların 25 Milyon Mark Karşılığında Almanya’nın Yanında Savaşa Girmesi

Dönemin İttihatçı yöneticileri bir gizli anlaşmayla Osmanlı askerini adeta para karşılığında Almanya’ya satmışlardı. Alman Kurmay Başkanı Won Kress Berlin'e giderken Osmanlı Başkumandanlık Vekaletinden Alman Karargahı Umumiye Reisi General von Falkenhayn'a hitaben bir muhtıra götürdü. 31 Ağustos tarihli bu muhtıranın bazı bölümleri şöyle idi:





1) 100 bin kişilik iyi ve kafi derecede techiz edilmiş kıtaat. Aşağı Mısırın fethi için bu kuvvetin 50 bin kişi ile daha takviyesi.

2) Almanya’nın vermekte olduğu paranın ihtiyacı tamamen temin edecek miktara iblağı.

3) Şubat sonuna kadar 25 milyon mark. Ondan sonra her ay düzenli olarak 10 milyon markın yardım olarak verilmesi. (Erden, 2003:199)





(Alman Kurmay Başkanı Won Kress)

‘Yardım alan emir de alır’ kuralı gereğince Almanlar İttihatçılara markları verirken üç de önemli görev ve emir verirler.

Ordu Kurmay Başkanı von Frankenberg Deutsche Wehr Dergisinin Mayıs sayısında şöyle demişti: Alman Başkumandanlığı 1.Dünya Savaşı’nda Türkiye'ye üç ödev vermişti. Çanakkale Boğazı'nı kapatmak, Kafkasya'ya taarruz, Kanal'a taarruz. (Erden, 2003:29)





31 Ağustos 1876: V. Murat tahttan indirildi yerine kardeşi II. Abdülhamit padişah oldu.









31 Ağustos 2005: Bağdat'ta bir köprüde meydana gelen izdihamda yaklaşık 1000 kişi öldü.



Bir milyon Şiinin 7. imam Musa Kazım'ı anma törenleri büyük bir katliama dönüştü. Dicle nehri üzerindeki bir köprüde intihar eylemcileri bulunduğu söylentisi üzerine çıkan izdihamda 1000 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce insan boğularak öldü.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir köprü üzerinde intihar eylemcileri bulunduğu söylentisi üzerine çıkan izdihamda 1000 kadar kişi öldü, 322 kişi yaralandı. Irak Sağlık Bakanlığı yardımcısı Celil El Şumari, Sünni Ademiye ve Şii Kazımiye mahallesini bağlayan Dicle nehri üzerindeki El-Ayma köprüsünde çıkan izdihamda 1000 kadar kişinin öldüğünü söyledi. Polis yetkilileri, köprünün çöktüğünü ve insanların nehre düştüğünü söylediler.





Nehre düşerek boğuldular

Azemiye bölgesi polis komutanı Tuğgeneral Halid Hasan, El Ayma köprüsündeki izdihamda ölen kişilerin çıkan izdihamda ya da nehre düşerek boğulduğunu söyledi. Hasan, olayın kalabalığın köprüyü geçmeye çalışırken meydana geldiğini belirtti. Ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu belirtildi.

Dar sokaklar ölü sayısını arttırdı

Görgü tanıkları, Kazimiye türbesine giden sokakların dar olmasının, kurtarma görevlilerinin ölülere ve yaralılara ulaşmasını neredeyse imkansız kıldığı belirtti. Şiilerin 7. imamı Musa Kazım'ı anma töreni dolayısıyla başkent Bağdat'ın çeşitli kesimlerinden ve diğer vilayetlerden yaklaşık bir milyon kişi dün Musa Kazım türbesi civarında toplanmıştı.