30’uncu yılı çay ve simitle kutladılar

Sivas Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) üyeleri, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun yasal statüye kavuşmasının 30’uncu yıl dönümünü nedeniyle oda binasında bir araya geldi. Çay ve simit eşliğinde 30’uncu yılı kutlayan üyeler, mesleki anlamda yaşanan sorunların çözümü noktasında fikir teatisinde bulundu.

Kutlama programında konuşan Sivas SMMMO Başkanı Özcan Binay, “13.06.1989 tarih ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Yasası, 2019 yılı itibariyle 30’uncu yılını tamamlamaktadır. Ülkemizde muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğini yasal çerçeveye oturtma çabalarının uzun bir geçmişi vardır. Bu çabaların neticesinde 3568 sayılı meslek yasası yürürlüğe girmiştir. Bu süre içerisinde yasa 2008 yılı itibariyle değişikliğe uğrayarak uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik çeşitli çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Bu kanunun amacı; işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi kuruluşların bilgisine sunmaktır. Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlik mesleğine kamu niteliğini kazandıran, mesleki anlamda kariyeri hedefleyen bu yasanın meydana getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürü borç bilirim” dedi.

Türkiye’de kayıt dışı ekonominin önlenmesinde muhasebecilerin önemli bir rolünün olduğunu dile getiren Binay, “Hayatın her alanında yer alan ve her alanını ilgilendiren mesleğimizin gelişimi için gösterdiğimiz çaba ve çalışmalarımızın devam edeceğini belirtir, 3568 sayılı meslek yasamızın kabul gününü kutlar, mesleki ve ülke refahı açısından olumlu etkilerinin devamını dilerim” diye konuştu.

Kutlama programı, toplu fotoğraf çekilmesiyle son buldu.