30’dan fazla bahçe açılacak! Millet bahçeleri hayat buluyor şehirler nefes alıyor

Türkiye genelindeki 20’yi aşkın şehirde insanların sağlık, spor ve kültür alanındaki aktivitelerini en iyi şekilde gerçekleştirebilmeleri için planlanan Millet Bahçeleri projesinde ilk açılışlar için hazırlıklar başladı. Ağustos ayında harekete geçen Kabine, 100 günlük eylem planı kapsamında şehirlere nefes aldıracak dev projeler için 3.5 milyar liralık bir bütçe ayırdı.

Yapım çalışmaları sona ermek üzere olan il ve ilçelerde açılış için geri sayım devam ederken, bazı illerde eski stadyumların ve yapıların yıkımlarıyla planlama süreci hız kazandı. Projelerde; yüksek bina olmayan yeşil donatılı, yürüyüş ve bisiklet yolları ile dinlenme alanlarını barındıran ve kültür odaklı alanlar yer alacak. Donatıların sayısı ve niteliği bahçelerin büyüklüğüne göre değişebiliyor.

İçinde neler olacak?

Planlanan tüm parkların içinde yürüme parkurları, spor alanları, kongre alanı, müze, sergi salonları, botanik parklar, çocuk oyun alanları, organik tarım bahçeleri, millet kıraathanesi, oyun grupları, şelale, otopark alanları yer alacak. Büyüklüklerine göre bazılarında konferans salonları ile sahne alanları da inşa edilecek.

İşte parkların il il adresleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Yeni Akit’e verilen bilgiye göre 100 Günlük İcraat Programı’nın ikinci eylemi kapsamında; 5 adet millet bahçesinin açılışı yapılacak.

6 adet millet bahçesinin temeli atılacak ve 22 adet millet bahçesinin proje çalışmalarına başlanacak.

Yakında açılışı yapılacaklar

-İstanbul Kayaşehir Millet Bahçesi

-İstanbul Kayaşehir Kuzeyyakası Millet Bahçesi

-İstanbul Baruthane TOKİ Millet Bahçesi

-İstanbul Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi

-Konya Meram Millet Bahçesi

Temeli atılacak olanlar

İstanbul Kayaşehir Millet Bahçesi 2, 3, 4. Etaplar

-İstanbul Validebağ Millet Bahçesi

-İstanbul Küçükçekmece Halkalı Millet Bahçesi

-İstanbul Pendik Millet Bahçesi

-İstanbul Ayazma Millet Bahçesi

-Diyarbakır Sur Dicle Vadisi Millet Bahçesi

Projelendirmelerine başlanacak olan Millet Bahçeleri

Adana ve Batman’daki mevcut stat, Diyarbakır eski stadı, Eskişehir eski stadı, Gaziantep eski stadı, Giresun eski stadı, Hatay eski stadı, Malatya eski stadı, Mersin eski stadı, Sakarya eski stadı, Samsun eski stadı, Sivas eski stadı, Trabzon Akçaabat eski stadı, Trabzon Avni Aker eski stadı, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projelendirme İşi, İstanbul Esenler askeri alan kuzey Tem tarafında Millet Bahçesi projelendirme işi, Elazığ eski emniyet müdürlüğü alanında Millet Bahçesi projelendirme işi, Ankara AKM Millet Bahçesi, Ankara Gölbaşı Millet Bahçesi, Konya Millet Bahçesi, Zeytinburnu Beştelsiz Millet Bahçesi, Yozgat Sorgun Millet Bahçesi.

İstanbul’da 10’dan fazla Millet Bahçesi planlanıyor

Bakırköy (Yeşilköy Yeşilyurt, Florya), Küçükçekmece (Sefaköy) ve Bahçelievler’e yakınlığı ile bilinen Atatürk Havalimanı üzerinde planlanan Millet Bahçesi için planlamalar, havaalanının taşınmasının ardından hız kazanacak. Bunun öncesinde açılacak olan ve projelendirileceklerle birlikte İstanbul’daki Millet Bahçesi sayısı 10’u geçecek. Ayazma bölgesindeki parkın Başakşehir’deki Sular Vadisi ile birleştirilmesi yönündeki çalışmaların da önümüzdeki yıllarda hayat bulması bekleniyor.

Bakan Kurum yakın takipte

“33 olan bahçe sayısını artırdık” diyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, süreci yakın takibe aldığını belirterek şu açıklamayı yaptı: “İlk 100 gün içerisinde bunlardan 5 adedinin açılışını yapacağız. Temeli atılacaklar da var, projelendirme sürecinde olanlar da. Atatürk Havalimanının taşınmasının ardından orada da çalışmalara 2019 yılında başlanacak. Her yönüyle örnek olacak bu projemizde şu anda yer alan binaların da nasıl değerlendirilebileceğini o zaman yerinde göreceğiz. Bana göre bir kısmı da yeni olan mevcut yapılar korunarak projeye kazandırılması gündeme gelebilir” dedi.