"309 sandıkta 17 bin 410 oy başka partilere yazıldı"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Oy sayım döküm çizelgeleri sandık kurulunda sandık başkanı ve kurul üyeleri tarafından imzalanıyor. Sonra oradaki rakamlar sandık sonuç tutanağına aktarılıyor, partililere veriliyor. Bir örneği de ilçe seçim kuruluna götürülüyor. İşte tam oraya aktarılırken kaydırmalar yapılmış. Bunun sonucunda 309 sandıkta 17 bin 410 oy bizim adayımıza, AK Parti'ye yazılması gerekirken başka partilere yazılmıştır." dedi.

Yavuz, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir seçimi geride bırakmalarına rağmen, sürece ilişkin işlemlerin devam ettiğini dile getiren Yavuz, "Peş peşe açıklamalar yapıldı, diğer partilerden. Biz de birtakım açıklamalar yapıyoruz. Sabah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın açıklamaları oldu. Ondan sonra da İstanbul İl Başkanımızın açıklamaları geldi. Ben de birtakım hususları sizlere aktarmak adına buradayım. Her birimizin amacı İstanbul'un milli iradenin doğru düzgün tecelli etmesini sağlamaktır. Milletimizin bize emanet ettiği oylara sahip çıkmaktır. Kesinleşen sonuçlara da saygı duymak yine hepimizin görevidir." diye konuştu.

Yavuz, sistemlerine ve bilgilerine güvendiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Çünkü bir süredir sonuç alım sistemi üzerinden sonuçları takip ediyoruz ve çok hızlı bir şekilde sonuç alma ve bu sonuçları da son derece gerçekçi bir şekilde derleme ve toparlama şeklinde gerçekten önemli bir noktadayız. Bilgilerimize çok güveniyoruz dedik ve bu bilgilerimize baktığımızda İstanbul'u AK Parti kazanıyor büyükşehirde. Ama ne hikmetse Yüksek Seçim Kurulundan girilen sonuçlar geldikçe bu biraz bizim aleyhimize döndü. Sistemimize güvendiğimiz için bütün unsurlarımızla geceli gündüzlü bir şekilde hazırlıklarımıza başladık, çalışmalarımızı yapıyoruz."

Teşkilatlara destek için İstanbul'da çalışmalara katıldıklarını ifade eden Yavuz, bugüne kadar rastlanmayan türde usulsüzlüklere şahit olduklarını söyledi.

Yavuz, İstanbul'da geçersiz oyların yüksekliğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hele AK Parti'nin yüksek oy aldığı yerlerde geçersiz oy oranlarının yüksek olması daha da dikkat çekici ama özellikle maddi hatalar ki bunların bir kısmını il başkanımız öğleden önce sizlere aktardı. Bundan sonra da aktarımlar devam edecek ve göreceksiniz ki son derece belgeli bir şekilde birtakım usulsüzlükler söz konusu. Ben de bunların bir tanesine özellikle vurgu yapmak istiyorum. Mesela, 309 sandıkta bir karşılaştırma yaptık. Bu karşılaştırmayı, Yüksek Seçim Kurulu Sandık Sonuç Tutanaklarını müşahitlerimiz alıyor, sonra ilçe seçim kurulları sistem üzerinden giriyor ve partilere gönderiyor. Her partide de var bunlar. Biz de görüyoruz başka partiler de görüyor. Yeni aynı şekilde partili görevliler almıyor ama bütün partilerin YSK tarafından uç vermesiyle gördüğü bir de seçim sonucu sayım döküm çizelgesi var. Bu çizelgeleri ilçe seçim kurulları sisteme yükledikçe biz ve diğer partiler görüyor. Biz de karşılaştırma yapıyoruz.

Çok enteresan bir tespit ve çarpıcı bir örnek aktarmak istiyorum. Sadece 309 sandıktaki karşılaştırmada, sandık sonuç tutanağıyla oy sayım döküm çizelgelerinin karşılaştırılması. Oy sayım döküm çizelgeleri sandık kurulunda sandık başkanı ve kurul üyeleri tarafından imzalanıyor. Sonra oradaki rakamlar sandık sonuç tutanağına aktarılıyor, partililere veriliyor. Bir örneği de ilçe seçim kuruluna götürülüyor. İşte tam oraya aktarılırken kaydırmalar yapılmış. Bunun sonucunda 309 sandıkta 17 bin 410 oy bizim adayımıza, AK Parti'ye yazılması gerekirken başka partilere yazılmıştır. Buradan bakıldığında baştan beri ileri sürdüğümüz iddiaların ne derece haklı olduğunu siz de müşahede ediyorsunuz. Bekleyin, yeni ve çarpıcı açıklamalarımız devam edecek. Hak ne ise o yerini bulsun."