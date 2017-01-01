304 lira taksitle! TOKİ’den 5 bin 197 ucuz konut

Dar gelirli ve emeklileri ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 18 ildeki 5 bin 197 konutu satışa çıkardı. Projelerde yer alan konutlar için en düşük taksit bedeli 304 lira olarak açıklandı.

Kırklareli, Balıkesir, Kütahya, Denizli, Ankara, Kırşehir, Gaziantep, Niğde, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Muş, Malatya, Samsun, Yozgat, Kastamonu, Zonguldak’ta yer alan konutlar için en düşük konut bedeli 80 bin 139 aylık taksit bedeli 304 lira olarak belirlendi.

4 bin 500 lira şartı

Toplu Konut Başkanlığı’ndan konut alabilmek için evin olduğu il ya da ilçedeki Halkbank veya Ziraat Bankası şubelerine başvuru yapmak gerekiyor. Bu konuyla ilgili olarak ‘444 86 54’ numaralı ‘Alo TOKİ’ hattı aranıp gerekli bilgi alınabiliyor. Dar gelirliler için hayata geçirilen konutlardan almak isteyen kişilerde, ‘hiç evi olmamak’, ‘ev alınacak ilde bir yıl ikamet ediyor olmak’, ‘aylık hane gelirinin en fazla 4 bin 500 Türk Lirası olması’ gibi şartlar aranıyor.