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301 düzensiz göçmen yakalandı

İpekyolu ilçesinde 301 düzensiz göçmen yakalandı.Operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 199 Afganistan, 93 Pakistan, 3 Bangladeş, iki Sri Lanka, 3 İran ve bir Filistin uyruklu gözetim altına alındı.

21 Eylül 2018 Cuma 11:36
301 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıbekir Mahallesi Güllük, Hisar ve Bağlan sokaklarındaki 4 eve operasyon düzenledi.

Operasyonda yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 199 Afganistan, 93 Pakistan, 3 Bangladeş, iki Sri Lanka, 3 İran ve bir Filistin uyruklu gözetim altına alındı.

Olayla ilgili M.S.S, M.A. ve H.D. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 11:36
  1. düzensiz göçmen
  2. van
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