300’ün üzerinde öğrenci ücretsiz danışmanlık hizmeti aldı

Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde kurulan‘Başarıya Giden Yol Doğru Tercih’’ standında 300’ün üzerinde öğrenci ve ailesi Liseye Geçiş Sınavı ve YKS için ücretsiz danışmanlık hizmeti alırken, 130 öğrencinin tercih işlemleri yapıldı.

Eğitime ve gençliğe önem veren Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in talimatları doğrultusunda hizmet veren danışmanlık standında ayrıca Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye 1’incisi olan Yusuf Nam da danışmanlık hizmeti aldı.

Danışman Sema İnci yapılan hizmet hakkında verdiği bilgide, Bilecik Belediyesi tarafından öğrenciler için son derece anlamlı ve güzel bir hizmet verdiklerini belirterek, “Bilecik Belediyesinde eğitim alanında yapılan Ortaöğretim LGS ve Yükseköğretim Kurumları YKS Tercih Danışma Merkezi’nin kurulmasında, rehberlik ve danışmanlık görevinde bulunmaktan gurur duyuyorum. Böyle bir çalışmanın paydaşı olmak bizleri çok mutlu etti. Bizler 1 Temmuz ile 12 Temmuz tarihleri arasında LGS sınavları için rehberlik yaptık. 22 Temmuz 29 Temmuz tarihleri arasında da YKS için bu hizmeti vermeye devam edeceğiz ve öğrencilerimizin heyecanını ve başarısını paylaşacağız. Bu süre zarfından LGS için 300’ü aşkın öğrencimize rehberlik ettik ve 130 öğrencimizin tercih işlemlerini gerçekleştirdik. Burada birçok konuğumuzu ağırladık. Ziyaretimize; Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü ve yardımcıları ile rehber öğretmenler, Meslek Lisesi Okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri geldi. Ayrıca Bilecik’in ve ülkemizin gururu olan LGS Şampiyonu Yusuf Nam da bizlerden rehberlik hizmeti aldı ve tercihlerini birlikte yaptık. Bilecik halkı bu anlamda bizlere güvendi ve danıştı. Bu da bizleri çok mutlu etti” ifadelerine yer verdi.