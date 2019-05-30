30.05.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...30 Mayıs 2019 Perşembe 04:33
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَٓاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ
"Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık."
(Enbiya Suresi, ayet:16) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
TEFSİRİ:
Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 669
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
Peygamber (a.s.m) Efendimiz bir keresinde minbere çıkarken; Bir adım çıktı, "Amin…"; bir adım daha çıktı, "Amin…"; bir adım daha çıktı, "Amin…" dedi.
Hutbesi bittikten sonra: "Ya Resûlallah! Minbere çıktığınız zaman âmin dediniz, her adımınızda bunu neden söylediniz?" diyerek sebebini sordular. Buyurdu ki: "Cebrail (a.s.) üç dua etti, ben de onlara âmin dedim, dedi.
Birisi: Cebrail(a .s.): “Annesine, babasına veya sadece onlardan birine ulaşmış bir evlat, (onlara güzel hizmet edip, onların hayır duasını alıp) cenneti kazanamadıysa ona yazıklar olsun/burnu yerde sürtünsün!” dedi, ben de âmin dedim.
İkincisi: Cebrail: “Sen peygamber olarak, bir insanın yanında anıldığın zaman, sana salat-ü selâm getirmezse; ona yazıklar olsun!.. Onun burnu yere sürünsün!” dedi. Ben de ona âmin dedim."
Üçüncüsü, Cebrail: “Ramazana eriştiği halde bir insan, buna ramazanın feyzinden, bereketinden istifade edememiş, Ramazan gelmiş geçmiş de hâlâ Allah'ın mağfiret ettiği bir kul olamamışsa, Allah'ın affını, mağfiretini kazanamamışsa; yazıklar olsun o kula!.. Burnu yerde sürtsün!"' diye dua etti. Ben de ona âmin dedim” buyurdu.
(Buharî-müfred- 1419/1998)
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