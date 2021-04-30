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Oruç 30.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi
Oruç

30.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-04-30 05:44:00 -
30.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَالَّذ۪ينَ عَمِلُوا السَّيِّـَٔاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُواۘ اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَح۪يمٌ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Kötülükler yaptıktan sonra ardından tövbekâr olup da iman edenlere gelince, şüphesiz ki, o tövbe ve imandan   sonra rabbin elbette bağışlayıcı ve esirgeyicidir."

 (A'râf Suresi - 153)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

 TEFSİRİ:

İbn Atıyye’nin kaydettiği bir yoruma göre (VII, 170) inkâr dışındaki günahlardan dolayı yapılan tövbenin makbul sayılması için önce imana sahip olmak gerekir. Halbuki âyette “iman” kelimesi “tövbe” kelimesinden sonra gelmiştir. 

Şu halde buradaki tövbe ile, günahlardan tövbe değil, inkârcılıktan tövbe etmek kastedilmiş; bu yüzden de önce tövbe, ardından da iman kelimesi zikredilmiştir. Çünkü kâfir iken iman etme, inkârcılıktan dolayı tövbe edip imana dönmek anlamını taşır. Buradaki “iman edenler”i “imanda sebat edenler” diye anlamak da mümkündür.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 597

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Pahalılığı arttırmak için fiyatlara müdahale eden kimseyi, kıyamet gününde büyük bir ateşin üzerinde oturtmayı   Allah Teâlâ üzerine almıştır."

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, V/27)

 

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