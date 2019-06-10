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300 yıllık tarihi kilise yeniden turizme kazandırılıyor

Bodrum’da bulunan 300 yıllık Aya Nikola Kilisesi, yeniden turizme kazandırılıyor.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:17
300 yıllık tarihi kilise yeniden turizme kazandırılıyor

Bodrum’da bulunan 300 yıllık Aya Nikola Kilisesi, yeniden turizme kazandırılıyor.


Bodrum Cumhuriyet Caddesi Hilmi Uran Meydanı’ndaki Aya Nikola Kilisesi, aslına uygun olarak yeniden restore edilerek turizme kazandırılacak.Yaklaşık 300 yıl önce balıkçıların koruyucu azizine adanarak inşa edilen Bodrum’un kültür değeri Aya Nikola Kilisesi aslına uygun olarak başlatılacak rekonstrüksiyon projesiyle eski görünümüne kavuşacak.


1969 yılında inşa edilen ek yapı öncesi sünger deposu, daha sonra sinema ve Halk Eğitim binası olarak kullanılan bina, Pamukkale Üniversitesi’nin verdiği çürük raporu sonucunda boşaltılmış ve kontrollü yıkım işlemi gerçekleştirilmişti. Orijinal temel duvarları bu yıkım sonrasında ortaya çıkarılan Aya Nikola Kilisesi son yıllarda çeşitli stantlar tarafından adeta işgal edilmiş durumdaydı. Bodrum’un tarihi değeri olan mekan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla önce görüntü kirliliğinden kurtuldu, şimdi de yeniden turizmin hizmetine gireceği günü bekliyor.


Kilisenin restore edilmesi amacıyla girişimleri başlatan Başkan Aras, Anıtlar Kurulu’ndan gerekli izinlerin alındığını açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da desteklediği proje kapsamında çalışmaların en kısa sürede başlatılacağını belirten Arasşunları söyledi " Aya Nikola her fırsatta farklı işler için kullanılan bir bina olarak kendisine yer edinmişti. Bir dönem sünger deposu, bir dönem elektrik üretmek için fabrika ve hatta düğün salonu olarak bile kullanılmıştı. Bu tarihi mekan, Bodrum’un kent kimliğinin ve ortak hafızasının çok önemli bir parçası. Buna uygun şekilde kiliseyi ve çevresini turizme kazandırmak bizim için çok önemliydi. Halk Eğitim Merkezi iken yıkılarak yeniden ana duvarlarına kavuşmasıyla için bir önceki yönetimin yaptığı çalışma bir noktaya kadar gelmişti. Şu anda Aya Nikola Kilisesi’nin aslına uygun restore edilmesi için Anıtlar Kurulu’ndan gerekli izinleri alıyoruz. Daha sonra projelendirmenin akabinde finansmanını da organize ederek, kiliseyi yeniden ayağa kaldırarak turizme kazandıracağız."

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:17
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