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300 yıllık geleneği oğluyla yaşatmaya çalışıyor

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyünde tarihi Babakale bıçaklarını üreten Doğan Tosun, oğluyla beraber 300 yıldır devam eden bu geleneği yaşatmaya çalışıyor.

09 Temmuz 2019 Salı 09:44
300 yıllık geleneği oğluyla yaşatmaya çalışıyor

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyünde tarihi Babakale bıçaklarını üreten Doğan Tosun, oğluyla beraber 300 yıldır devam eden bu geleneği yaşatmaya çalışıyor.


Tarihi Babakale bıçaklarının üretimi 300 yıldır aralıksız olarak köyde devam ediyor. İlk yıllarında silah amaçlı kullanılan ve satılan bıçaklar, günümüzde bu özelliğini yitirse de tarihi ve usta işi yapım aşamaları ile meraklıların ilgisini çekmeye devam ediyor. 300 yıl önce 18 atölye ile üretimine başlanan Babakale bıçaklarının bugün yalnızca iki atölye tarafından çıkarıldığını aktaran usta Doğan Tosun, oğlu Ali Tosun birlikte çalışmalarına aralıksız devam ederek bu geleneği sürdürüyor.



“Şuan ne yazık ki iki atölye kaldı”


Bıçak yapımı ve üretimi konusunda oğlunu eğitmeye çalıştığını aktaran Doğan Tosun, “Babakale bıçakları yaklaşık 300 senedir köyümüzde devam ediyor. İlk dönemler 18 atölye varmış. Bunlar burada silah ihtiyacını karşılıyormuş Osmanlı döneminde. Aslen Kazak kökenlidir bizim büyüklerimiz. Daha sonra silahlar değişinceye kadar ihtiyaç amaçlı bıçak üretimine devam etmişler. Tabii birçok esnaf sonradan dağılmış. Müşteri olmayınca kimse üretim yapıp satamamış. Ondan sonra farklı işlere yönelmişler. Şuan ne yazık ki iki atölye kaldı günümüzde. Amcam ve ben varım. Şimdi yavaş yavaş oğluma aktarıyorum. Babakale bıçağının hiç şeklini değiştirmeden yıllardır aynen devam ediyoruz. İsteğe göre dövme çelikten veya krom çelikten yapıyoruz” şeklinde konuştu.


5 senedir bıçak üretmeye başladığını aktaran Doğan Tosun’un oğlu Ali Tosun ise bu geleneği babasından alıp devam ettireceğini vurgulayarak, mesleğini severek yaptığını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:44
  1. doğa

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