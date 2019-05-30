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300 torunlu Hamo Ağa, 2 bin kişiye iftar yemeği verdi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Hamo Ağa olarak bilinen Bismil İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan, bölgedeki Kur’an kursu ve mendereselerde okuyan öğrenciler ile hocalara ve kentin illeri gelenlerinin olduğu yaklaşık 2 bin kişiye iftar yemeği verdi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 22:32
300 torunlu Hamo Ağa, 2 bin kişiye iftar yemeği verdi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Hamo Ağa olarak bilinen Bismil İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan, bölgedeki Kur’an kursu ve mendereselerde okuyan öğrenciler ile hocalara ve kentin illeri gelenlerinin olduğu yaklaşık 2 bin kişiye iftar yemeği verdi. İftar yemeği sonrası konuşan Aslan, “Devletin ömrü 10 yıl olsa, benim ömrüm 20 olur ise, Cenabı Allah benim 20 yıllık ömrümü devlete versin” dedi.



Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 4 eş ve 56 çocuğu olan, 300 de torunu bulunduğu belirtilen ve Hamo Ağa olarak bilinen Bismil İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan, ilçeye bağlı Işıklar köyünde bulunan evinin avlusunda verdiği iftar yemeğine Sur İlçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Kur’an kursu ve menderese hocaları, öğrenciler ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Hamo Ağa ve oğlu Tahsin Aslan tarafından karşılanan misafirler, daha sonra avluya kurulan masalara geçerek iftarlarını açtı.



Verilen iftar yemeğinin ardından konuşan Hamo Ağa olarak bilinen Bismil İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan, Ramazan ayı münasebetiyle iftar yemeği verdiğini belirterek, “Bu mübarek Ramazan ayı gününde dostlarımı toplayıp bu güzel ortamda iftar yemeği verdim. Allah onlardan ve devletten razı olsun. Devletin ömrü 10 yıl olsa, benim ömrüm 20 olur ise, Cenabı Allah benim 20 yıllık ömrümü devlete versin. Hepimizin mübarek Kadir gecesi de mübarek olsun. Allah hepimizden ve devletimizden razı olsun” dedi.



Aslan’ın oğlu Tahsin Aslan ise, "Allah razı olsun katılan tüm dostlardan ve misafirlerden. Özellikle Kur’an kursu ve mendereslerden katılan öğrenci ve hocalarımızın katılımına yönelik yoğunluğumuz oldu. İşte etrafımızdaki komşularımız, köylerimiz ve akrabalarımızı burada topladık. Varsa bir kırgınlık ve küskünlüğü Ramazan ayında bir araya gelip bu kırgınlık ve küskünlüğü giderilmesi, birbirlerinin sevmesi bir birlerine saygı göstermesi için böyle bir iftar yemeği verdik. Katılan tüm herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.



Yemeğe katılanlar, daha sonra Hamo Ağa olarak bilinen Mehmet Aslan ve oğlu Tahsin Aslan ile bir süre çay içip sohbet ettikten sonra teşekkür ederek köyden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 22:32
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