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300 SAR’lık ek vergi kararından geri adım atılsın

Seyahat acentelerinden Suudi yönetimine tepki... Suudi yönetiminin hacı adayları ve umrecilerden 2020’den itibaren ek vergi alınacağını açıklaması tepki uyandırdı. 300 Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak belirlenen verginin sıkıntılara yol açacağını belirten seyahat acentelerinin yetkilileri, karardan geri dönülmesini talep ediyor.

17 Eylül 2019 Salı 10:29
300 SAR’lık ek vergi kararından geri adım atılsın

Kutsal toprakları ziyaret edecek herkesten 300 Suudi Arabistan Riyali (SAR) ek vergi alınmasını öngören karar eleştiri oklarının hedefinde. Suudi Arabistan Hac Bakanlığı’nın 2020’de yürürlüğe girecek kararı Mekke ve Medine’ye turlar düzenleyen seyahat acentelerinin yöneticilerini de tedirgin ediyor. Bu yöneticiler, bakanlığın kararının hacı adaylarının ve umrecilerin giderlerini önemli orada arttıracağından yakınıyor.

Yanlış bir adım atıldı

Hac, Umre ve Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Diyaeddin Şahin de Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede Suudi yönetiminin ek vergi kararının yanlış bir adım olduğuna işaret etti. 300 SAR olarak ilan edilen ek verginin 80 dolara karşılık geldiğini dile getiren Şahin, “Tabii burada yüzde 10’u bulan bir vergi daha var ki; bu da Suudi Arabistan’a adım atacak herkesin cebinden 330 SAR çıkması demek” ifadelerini kulandı.

Daha evvel otellerle direkt irtibata geçip anlaştıklarını ve vizeleri aldıklarını hatırlatan Şahin, şunları kaydetti: “Ama artık şartlar değişti. Şu anda otellerle doğrudan değil, dolaylı yoldan görüşüyoruz. Çünkü arada üç rezervasyon portalı bulunuyor. Bu portallardan birine giriyoruz. Rezervasyonları yaptırmamızı takiben onay kodunu alıyoruz. Ardından vizeler aktif hale geliyor. Ne yazık ki bu işlemler için yüzde 10-20 komisyon ücreti ödemek zorunda kalıyoruz. Doğal olarak konaklama maliyetleri yükseliyor. Gelinen aşamada her bir müşterimizin otel masrafı geçen yıla göre en az 120 SAR arttı. Buna 450 liraya tekabül eden 300 SAR vergi de eklenince durum daha vahim bir hal aldı.

Çağrımıza kulak verilsin

Şahin, ek vergi kararının umre talebini olumsuz etkileyeceğinden endişe ettiklerini söyledi. Suudi Arabistan Hac Bakanlığı’na da “Kararı yeniden ele alın, rafa kaldırın” çağrısı yaptı. Bakanlığa “Sesimizi duyun, talebimize kulak verin” diye seslenen Şahin, “Uyarımız dinlensin, vergi kararından geri dönülsün ki iyi başlayan umre dönemi bereketli geçsin” temennisinde bulundu.

Kayıt dışına dikkat

Umrecilerin belgesi ya da kaydı bulunmayan birey veya kurumlardan hizmet almaktan kaçınmaları gerektiğini vurgulayan HURSAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, “Kutsal toprakları ziyaret edecekler; bakkalların çakkalların, berberlerin, imamların değil de seyahat acentelerinin yolunu tutsun” dedi. Şahin, ilgili mercilerin de kayıt dışına karşı dikkatli olması, denetimlerini arttırması gerektiğini sözlerine ekledi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 10:29
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  9. Hac Umre ve Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Diyaeddin Şahin
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  11. ek vergi
  12. HURSAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahin

YORUM YAZ

  • ahmet ahmet 20 dk önce
    İNŞALLAH 300 RİYAL yerine 900 RİYAL EK VERGİ TALEP EDERLER.ek olarak devlete vergi borcu yoktur yazısı olmayanı da almazlar inşallah.
  • Abdullah MuratAbdullah Murat21 dk önce
    Vatandaşlık sistemi küfür uygulamasıdır Allahın hükümlerine göre verilmemiş bir insanlar arasındaki bir karadır. Vize ve oturma izni büyük zülümlere sebebiyet vermektedir Müslüman Allahın arzında bozgunculuk yapmadığı Allahın hükümlerine tabi boyun eğmiş olarak serbest dolaşım hakkına sahiptir Bunu engelleyenler ise imandan çıkarlar Allahın düzeninin bozguncuları olur hak yemiş olurlar ve özgürlük kısıtlayıcı zorba ve zalimler olurlar. Üstelik bu sınırlarda kafirlerle anlaşmalar sonucu oluşturulmuş Allahın bölünmeyin emrinin isyanıdır. Bunların koruyucu kesilmiş tağut yolunun askerleri ne kardeş olabilir ne de dost. İslam ise dinde kardeşlik ve dostluktur

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