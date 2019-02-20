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300 polis kan verdi

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayı arasında yapılan iş birliği kapsamında, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:24
300 polis kan verdi

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayı arasında yapılan iş birliği kapsamında, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu.


Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayı arasında yapılan iş birliği kapsamında, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı personeller de destek verdi. İl Emniyet Müdürlüğü binasında kurulan ve 2 gün boyunca sürecek olan kan alma işlemi sonrasında, yaklaşık 300 emniyet personelinin kan vermesi hedefleniyor.


Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ordu İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, “Türk Kızılayı ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ortaklaşa yürüttükleri kan bağışı projesi çerçevesinde Ordu’da kan bağışında bulunmak istedik. Bütün personellerimize bunu bildirdik ve yaklaşık 300 arkadaşımız bu çağrımıza kulak vererek destek oldu. Dolayısı ile 2 gün boyunca giriş katımızda Kızılay’dan gelen arkadaşlarımız gelerek, ortamı oluşturdular. Emniyet mensubu arkadaşlarımız peyderpey kan bağışında bulunuyorlar, mesai saatlerini de aksatmadan kan veriyorlar” dedi.


Erduğan, kan bağışını önemsediklerini de belirterek, acil değil sürekli ihtiyaç olan ‘kan’ bağışına destek olmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.


Ordu İl Emniyet Müdürü Erduğan, kan bağışında bulunan personelleri ziyaret ederek, teşekkürlerini iletti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:24
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