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300 ovayı "tarımsal sit alanı"yla koruma hedefi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, parçalı tarım arazilerini birleştirmek için arazi toplulaştırma çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, "2003-2017 döneminde 5 milyon 700 bin hektar ve toplamda 6 milyon 150 bin hektar alanda toplulaştırma gerçekleştirdik." dedi.

04 Aralık 2018 Salı 11:02
300 ovayı "tarımsal sit alanı"yla koruma hedefi

Pakdemirli, 5 Aralık Dünya Toprak Günü dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Aralık 2013'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan kararla 5 Aralık'ın "Dünya Toprak Günü" ilan edildiğini anımsatan Pakdemirli, bu çerçevede Türkiye'de de her yıl çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi.

Pakdemirli, Bakanlığınca toprak ve su kaynaklarının korunması ve etkin şekilde kullanılması amacıyla birçok proje ve çalışma yürütüldüğüne işaret ederek, "Bu kapsamda, tarım topraklarını korumak ve yasal boşluğu gidermek amacıyla Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 2015 yılında çıkarıldı. Düzenlemeyle 655 bin hektar tarım alanının amaç dışı kullanımı engellendi. Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesini önlemek amacıyla da yasal düzenleme yaptık. Böylece tarım arazilerinin miras ve satış yoluyla bölünmesinin önüne geçmiş olduk." diye konuştu.

Parçalı tarım arazilerini birleştirmek için arazi toplulaştırma çalışmalarına hız verdiklerini vurgulayan Pakdemirli, "Bu kapsamda, 1961-2002 dönemindeki 41 yılda 450 bin hektar arazi toplulaştırması yapılırken, 2003-2017 döneminde 5 milyon 700 bin hektar ve toplamda 6 milyon 150 bin hektar alanda toplulaştırma gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

- "Toprak konusunda farkındalık oluşturulmalı"

Pakdemirli, tarımsal potansiyeli yüksek ovaları belirleyerek koruma altına aldıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 7 milyon hektar alanda 258 ovamızı 'tarımsal sit alanı' ilan ettik. Koruma altına alınan ova sayısının 2023 yılına kadar 300'e çıkarılması için çalışmalarımız devam ediyor. Sınırları kesinleşen tarımsal ovaları yine Cumhurbaşkanı Kararı ile koruma altına almaya devam edeceğiz. Toprak, tüm kesimleri ilgilendiren en değerli varlığımızdır. Toprağın korunması konusunda tüm paydaşlara sorumluluk düşmektedir. Toprak ve su 81 milyon vatandaşımızın tamamını ilgilendiren çok değerli ve yenilenemeyen bir kaynaktır. Toplumda bu konuda farkındalık oluşturulması önemlidir."

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 11:02
  1. Dünya Toprak Günü
  2. ova
  3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  4. tarımsal sit
  5. toplulaştırma

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