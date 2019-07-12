300 metrelik dev tanker Çanakkale Boğazı’nı kapattı Çanakkale Boğazı’nda 300 metrelik dev petrol tankerinin geçişi sebebiyle boğaz trafiğe kapandı.

Çanakkale Boğazı’nda 300 metrelik dev petrol tankerinin geçişi sebebiyle boğaz trafiğe kapandı.

Çanakkale Boğazı sabah saatlerinde 300 metrelik 81 bin ton ham petrol taşıyan San Jacinto gemisi geçişi sırasında transit gemi trafiğine tek yönlü kapatıldı. Dev tankere 36 millik boğaz geçişi esnasında 2 kurtarma botu refakat etti. Dev gemi Çanakkale Boğaz geçişini yaklaşık 4 saatte tamamladı.

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