Rus askerlerinin korumasındaki 300 kişilik Çeçen askeri polis Suriye'den çekildi Suriye’de Rus askerlerinin korunmasında 300 kişilik Çeçen askeri polisin dün ülkesi Kuzey Kafkasya Çeçen Cumhuriyeti’ne döndüğü bildirildi.

Rus devlet ajansı Tass'ın haberine göre, Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nin Çeçen askeri polis personeli, Suriye'deki muharebe görevlerini tamamlayarak dün Kuzey Kafkasya Çeçen Cumhuriyeti'ne döndü. Tass'ın basın açıklamasında, “Suriye'de Esed rejimi saflarında görev yapan Çeçen Cumhuriyeti askeri polis personelinin ülkesine dönüşü için Motorlo Piyade Birimi'inde özel bir tören düzenlendi” denildi. Esed rejiminden ödül Düzenlenen törende askeri polis taburu personeli, Suriye topraklarındaki görevinden dolayı, katil Esed rejimi tarafından ödüllendirildiği belirtildi.

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