300 kiloluk obez adam askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı Pakistan’ın Sadiqabad kentinde 300 kiloluk bir obezite hastası, tedavi edilmek üzere askeri helikopterle Lahor kentindeki hastaneye kaldırıldı.

Pakistan’ın Sadiqabad kentinde 300 kiloluk bir obezite hastası, tedavi edilmek üzere askeri helikopterle Lahor kentindeki hastaneye kaldırıldı.

Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Sadiqabad şehrinde yaşayan Nur Hasan isimli 300 kilo ağırlığındaki obezite hastası, tedavi edilmek üzere askeri helikopterle Lahor şehir merkezindeki bir hastaneye kaldırıldı. Hasan’ın kilosu sebebi ile normal yollar kullanılarak hastaneye kaldırılamayacağının sosyal medyada yayılması üzerine Pakistan ordusu harekete geçti. Görevli askerler Hasan’ı almak için bölgeye askeri helikopter gönderirken, obezite hastasının evden çıkabilmesi için evin bir dış duvarı yıkıldı.

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