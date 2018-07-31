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300 Hristiyan'ı koruyan imama Devlet Başkanı'ndan kutlama

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yaşanan silahlı çatışma esnasında kaçan 300 Hristiyan'ı koruyan 83 yaşındaki imam Abdullahi Ebubekir, Devlet Başkanı Buhari tarafından tebrik edildi. Ebubekir'in bu hareketi Nijerya'da barışın sembolü olarak değerlendirildi.

31 Temmuz 2018 Salı 15:23
300 Hristiyan'ı koruyan imama Devlet Başkanı'ndan kutlama

Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari'nin Plateau Eyaleti'nde yaşanan çatışmalar sırasında yaklaşık 300 Hristiyanı koruyan imamı tebrik ettiği bildirildi.

Ülkenin orta kesiminde bulunan Plateau eyaletinin valisi Simon Lalong, Nghar köyü imamı 83 yaşındaki Abdullahi Ebubekir'in saldırılardan kaçan Hristiyanları koruduğu için Devlet Başkanı Buhari tarafından tebrik edildiğini belirtti.

Lalong açıklamasında, "Devlet Başkanı Buhari, Hristiyanları silahlı saldırganlardan koruyan imamı kutlayarak kendisi ile görüşmek istedi." dedi.

Vali Lalong ayrıca, İmam Ebubekir'in sadece Plateau Eyaleti'nde değil, tüm Nijerya'da barışın sembolü olduğu mesajını verdi.

BİNLERCE İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da göçebe sığır çobanları ile çiftçiler arasında son bir yılda çıkan çatışmalarda yaklaşık 2 bin insan hayatını kaybetti ve binlerce büyükbaş hayvan telef oldu.

Hayvanlarına otlak bulabilmek için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ederken, çiftçiler ise Fulanilerin hayvanlarını kendilerine ait tarım alanlarında otlattığını ileri sürüyor.

İki grup arasındaki çatışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan uzmanlar ise olayların farklı hayat tarzlarından kaynaklandığını ve gerekli önlemin alınmaması nedeniyle de çatışmaların arttığını dile getiriyor.

Nijerya'da geçen ay yaşanan ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmalarda bir imam, köyüne sığınan yüzlerce Hristiyanı kendi evine ve köyün camisine saklayarak korumuştu. Mağdurlar, silahlı kişilerin köylerini bastığını ve birçok insanı öldürdüğünü açıklamıştı.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 15:23
  1. Muhammedu Buhari
  2. Plateau Eyaleti
  3. Hristiyan
  4. Nghar köyü
  5. Abdullahi Ebubekir
  6. Devlet Başkanı Buhari
  7. Nijerya
  8. Fulaniler

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