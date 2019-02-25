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300 hanenin kanalizasyon sorunu giderildi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda İskele Mahallesi Sazlık Sokakta oluşan kanalizasyon arızası giderildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:47
300 hanenin kanalizasyon sorunu giderildi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda İskele Mahallesi Sazlık Sokakta oluşan kanalizasyon arızası giderildi.


VASKİ ekipleri, sürdürdüğü çalışmalarla merkez ve ilçelerde oluşan su ve kanalizasyon sorunlarının giderilmesi için yoğun gayret gösteriyor. İskele Mahallesi Sazlık Sokakta oluşan kanalizasyon arızası için ekipler gün boyu mesai harcadı. Arızanın büyük olması nedeniyle araç ve ekipman desteği istendi. Açılan 5 metre derinlikteki devasa çukurda ekipler büyük uğraşlar verdi. Yaklaşık 300 haneyi etkileyen kanalizasyon sorununun çözümü için yapılan çalışmalarda, takviye araç ve ekip desteğiyle sorun çözülerek, mahalleyi büyük sıkıntıya sokan kanalizasyon sıkıntısı giderilmiş oldu.


Çöken hattın yapımı için yaklaşık 20 metre 300’lük boru çekilerek hat yeniden kullanılır hale getirildi. Yapılan çalışmalarla rahat bir nefes alan İskele Mahallesi Sazlık Sokak sakinleri, ekiplerin fedakârca çalışmaları sonucu sorunlarının tamamen giderildiğini belirterek, sorunlarla bizzat ilgilenen ve ekipleri yönlendiren VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:47
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