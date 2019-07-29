300 dönüm anız yeri alev alev yandı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangında 300 dönüm anız yeri alev alev yandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangında 300 dönüm anız yeri alev alev yandı.

Camiatik Mahallesi Yaman Peynircilik arka kısmındaki kırsalda yangın çıktı. Biçilmiş ve sapları bağlanmamış yaklaşık 300 dönüm buğday anızı alev alev yandı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti.

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