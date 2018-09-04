Gri kategorideki terörist Merdan Rüştü Ovalıoğlu teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 4 terörist PKK/KCK'dan kaçarak Irak'ta güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.

Teröristler, işlemlerinin ardından Özel Kuvvetler Komutanlığınca, dün Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Teröristlerden birinin 300 bin lira ödülle "Terörden Arananlar Listesi"nde "gri" kategoride yer alan "Adıl" kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu olduğu ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı belirlendi.