300 bin TL’lik sigara çalan hırsızın mağaza müdürü olduğu ortaya çıktı
Erzurum’dabir marketten 300 bin TL’lik sigara hırsızlığı yaşandı.18 Temmuz 2019 Perşembe 16:47
Erzurum’dabir marketten 300 bin TL’lik sigara hırsızlığı yaşandı. Polisin takibi sonucu hırsızının marketin sorumlu müdürü olduğu belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, sorumlu müdürü olduğu marketin yaklaşık 300 bin TL değerindeki çeşitli markalarda sigarayı çalan R.Ç isimli müdür kamera çalışması sonucu tespit edilerek yakalandı.
Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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