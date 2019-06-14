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AK Parti düğmeye bastı! 300 bin seçmen İstanbul’a taşınıyor

Memleketlerine giden 300 bine yakın seçmeni İstanbul’a taşımak için harekete geçen AK Parti yönetimi, köy köy tarama yaptı. Parti teşkilatları, ulaşım dahil her türlü imkânı sağlayarak seçmeni sandık başına götürmeyi planlıyor.

14 Haziran 2019 Cuma 08:46
AK Parti düğmeye bastı! 300 bin seçmen İstanbul’a taşınıyor

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yenileme kararı aldığı İstanbul seçimleri için AK Parti âdeta kırmızı alarm durumuna geçti. Bir bölümü bayramda olmak üzere baharın gelmesi ile birlikte memleketlerine giden seçmenlerin 23 Haziran’da İstanbul’da oy kullanabilmeleri için, AK Parti yönetimi her türlü tedbiri almaya başladı.

Cumhurbaşkanı’nın hatırı için

YSK’nın seçimleri yenileme kararı alması ile birlikte İstanbul’a kamp kuran AK Parti yönetimi, sahada yapılan çalışmaları gün gün analiz ederek atılacak yeni adımları belirliyor. Bayram ve devamındaki son 5 günde İstanbul’daki havanın değiştiğinin gözle görülür hâle geldiğini belirten AK Parti kurmayları, gözlemlerini şöyle anlattı: Son bir haftada sahadan da edindiğimiz izlenimlere göre İstanbul’daki havada bir değişiklik söz konusu. Binali Yıldırım iyi gidiyor. Saha çalışmalarında kararsız, küskün ve Saadet Partisi seçmeni üzerinde çalışıyoruz. İlginç olaylarla karşılaşıyoruz. Örneğin bir ilçede, 22 binin üzerinde sandığa gitmeyen seçmen tespit ettik ve bunların 3 binden fazlası AK Parti üyesi aynı zamanda. Sebebini soruyorsun, herkesin kendine göre bir gerekçesi olduğunu görüyorsun. İlçe başkanına veya belediye başkanına kızmış. Beklentileri karşılanmamış. Onlarla birebir görüşerek ikna etmeye çalışıyoruz. Araya kıramayacakları isimleri koyuyoruz. Ve sonunda ‘Erdoğan’ın hatırı için gidip oy vereceğiz’ diyorlar. İstanbul’un önemini anlatınca, bize hak veriyorlar.

Saadet seçmenine özel ilgi

31 Mart’ta 100 binin üzerinde oy alan Saadet Partisinin seçmeni üzerinde özel olarak çalışma yapan AK Parti yönetimi ‘Sözü geçen’ isimleri devreye sokarak Saadet seçmenine ulaşmaya çalışıyor. AK Parti kurmaylarına göre Saadet Partisi seçmeninin yüzde 30’unun 23 Haziran’da Binali Yıldırım’a oy vermesi bekleniyor.

Eski dostlar buluşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart’ın aksine, kampanyada bu kez ön plana çıkmaması da AK Parti içinde ‘Doğru bir strateji’ olarak değerlendiriliyor. AK Parti kurmayları, Erdoğan’ın miting yapmak yerine, seçmen üzerinde etkili olacak aile büyükleri, kanaat önderleri ve STK temsilcileri ile bire bir görüşmeler yaptığını dile getirdi. Bu kapsamda, Erdoğan’ın önümüzdeki hafta içinde de Refah Partisi döneminde birlikte siyaset yaptığı isimlerle bir araya geleceği belirtildi. AK Parti kaynakları “Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul il başkanlığı ve belediye başkanlığı dönemindeki dostları, arkadaşları ile buluşacak. Bunların bir bölümü AK Parti’de zaten ama bazıları şu anda siyaset dışında kalmış, aktif siyaset yapmayan isimler. Yaklaşık 2 bin kişiyle Haliç Kongre Merkezinde bir toplantı yapacak” bilgisini verdi.

Köylerde seçmen taraması

Öte yandan, AK Parti yönetimi, Anadolu’daki köylerine giden seçmenleri İstanbul’a taşımak için de seferberlik ilan etti. Bir bölümü bayramda olmak üzere baharın gelmesi ile birlikte memleketlerine gidenlerin 23 Haziran’da İstanbul’a dönmeleri için köy köy seçmen taraması yapıldı. AK Parti kurmayları yaptıkları tespitlerde, 250-300 bin seçmenin şu anda Anadolu’nun çeşitli yerlerine dağılmış olduklarını gördüklerini dile getirdi. Bu seçmenlerle temasa geçen AK Parti teşkilatları 23 Haziran’da oy kullanabilmeleri için ulaşım ve gerekirse konaklama dâhil her türlü imkânı sağlayarak, seçmenleri sandık başına götürmeyi planlıyor.

(Türkiye)

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 08:46
  1. İstanbul
  2. AK PARTİ
  3. seçim
  4. Yüksek Seçim Kurulu

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  • mpoyrazmpoyraz16 dk önce
    Ankaralı olarak bende kardeşlerime söyledim 10 oyunuz var konu komşuya anlatın çevrenize EYT lerin mağdur olduklarını sizde boş durmayın dedim Abi leri olarak 1 yıldır işsiz babayım yaş 51 - 52 yaşı bekliyorum 9440 prim gün sayım var asgari ücretle çalışan kızımdan harçlık alıyorumbizde verdik 16 yıldır akp ama 31 mart dan sonra asla yok bundan sonra bizleri TÜREMİŞ olarak görenlere işsiz babanın feryadı bu

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