0553 313 94 23

300 bin lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Aranan teröristler listesinde "gri kategori"de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı PKK terör örgütü mensubu Ali Akbaş etkisiz hale getirildi

27 Kasım 2018 Salı 18:31
300 bin lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından, aranan teröristler listesinde "gri kategori"de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı PKK'lı Ali Akbaş'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda, Muş'un Malazgirt Tatargazi köyünde İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü unsurlarınca düzenlenen operasyonlarda iki teröristin ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin lira ödülle "gri kategori"de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Operasyonda ayrıca bir adet M-16, bir adet kalaşnikof marka tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 18:31
  1. aranan teröristler
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. kategori
  4. liste
  5. Muş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Her şeyden önce üç puana ihtiyacımız var"
    1. "Her şeyden önce üç puana ihtiyacımız..
    2. Dört aylık bebeğin gelişim özellikleri
    3. Eski hakim Burhan Yaz'a 8 yıl hapis!
    4. "Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki deniz..
    5. Arsenal efsanesinden şaşırtan karar!
    6. Bursaspor, Erzurumspor maçı..
    7. MHP'li muhaliflere kurultay yolunu..
    8. Paris Bosphorus Enstitüsü 9. Yıllık..
    9. Sırbistan ve Bosna Hersek'ten..
    10. WhatsApp'tan devrim gibi yenilik!..
    11. Batman'da çatışma! 1 polis yaralandı
    12. Afganistan'da 6 milyon kişi insani..
    13. Google büyük şok! 7 ülke şikayet edecek
    14. BM'den Rusya ve Ukrayna'ya itidal..
    15. Şanlıurfa'da belediyenin kültürevi..
    16. Askeri helikopter fenalaşan hasta için..
    17. Zeybekci'nin İzmir programı belli oldu
    18. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    19. Moskova'dan Galatasaray açıklaması: O..
    20. Darbeci teğmenler albayları derdest..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor