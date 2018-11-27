300 bin lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından, aranan teröristler listesinde "gri kategori"de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı PKK'lı Ali Akbaş'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda, Muş'un Malazgirt Tatargazi köyünde İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü unsurlarınca düzenlenen operasyonlarda iki teröristin ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin lira ödülle "gri kategori"de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Operasyonda ayrıca bir adet M-16, bir adet kalaşnikof marka tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.



