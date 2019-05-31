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300 bin kişi teravihte saf tutacak

İstanbul’un fethinin 566’ncı yıl dönümü dolayısıyla 1 Haziran Cumartesi akşamı Yenikapı’da 300 binden fazla kişinin katılımıyla teravih namazı kılınacak.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:59
300 bin kişi teravihte saf tutacak

İstanbul’un fethinin 566’ncı yıl dönümü dolayısıyla 1 Haziran Cumartesi akşamı Yenikapı’da 300 binden fazla kişinin katılımıyla teravih namazı kılınacak. Namazın ardından hep birlikte dua yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.



İstanbul Müftülüğü organizasyonuyla İstanbul’un fethinin 566’ncı yıl dönümü münasebetiyle 1 Haziran’da Yenikapı Milli İrade Meydanı’nda kılınacak olan teravih namazına 300 binden fazla kişinin katılması bekleniyor. Bedir Savaşına katılan 313 sahabeyi sembolle 313 bin kişinin katılımının hedeflendiği belirtildi. Program saat 22.00’da başlayacak, Teravih namazı için de saat 23.00’da saf tutulacağı bildirildi. Enderun usulü teravih namazı kılınmasının ardından hep birlikte dua yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.



Toplu ulaşım hizmeti verilecek


Yapılan bilgilendirmede; vatandaşların meydana ulaşımı için Marmaray, metro, İDO ve diğer toplu taşıma araçları hizmet verecek.



"Yenikapı’da Enderun usülü teravih namazı kılacağız"


Konuyla ilgili konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu yıl İstanbul’un fethinin 566’ncı yıldönümü. İnşallah 1 Haziran Cumartesi akşamı İstanbul Yenikapı’da 313 bin kadar kardeşimizle, 313 Bedir ashabının sayısıdır. Bunu binle çarpıyoruz; en az 313 bin kardeşimizle Enderun usulü teravih namazı kılacağız. İstanbul’da ve çevre illerde yaşayan kardeşlerimizi Yenikapı’daki Enderun usulü teravihe davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:59
  1. doğa

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