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300 bin kadını zorla kısırlaştıran lider yenide yargılanacak

Peru'da 10 yıllık cumhurbaşkanlığı döneminde 'aile planlaması' programıyla 300 bin yoksul kadını zorla kısırlaştırmakla suçlanan Peru eski lideri Fujimori, yeniden yargılanacak.

27 Nisan 2018 Cuma 13:09
300 bin kadını zorla kısırlaştıran lider yenide yargılanacak

Peru'da 10 yıllık cumhurbaşkanlığı döneminde "aile planlaması" adı verilen bir programla çoğu yoksul 300 bin kadını zorla kısırlaştırmakla suçlanan eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori yeniden yargılanacak.

SAVCILIK YENİDEN İDDİANAME HAZIRLADI

Fujimori, 2014'teki soruşturmada, bu suçlamalardan aklanmıştı. Ancak, 18 kadının ölümüyle sonuçlanan programla ilgili başvuruları inceleyen savcılık, kısırlaştırma ameliyatı sırasında ya da sonrasında sakat kalan ve hayatlarını kaybeden beş kadınla ilgili olarak Fujimori hakkında yeniden iddianame hazırladı.

ÜÇ SAĞLIK BAKANI DA YARGILANACAK

 Başsavcılık, Fujimori'yle birlikte bu dönemde görev yapan üç eski Sağlık Bakanı'nın da yargılanacağını duyurdu.

Fujimori'ye 2 binden fazla kişinin dava açtığı belirtiliyor.

Programın gönülllülük esasına dayandığı söylenmesine rağmen, binlerce kadın tehditle ve zorla kısırlaştırıldığını öne sürüyor. Bu kadınların çoğunun İspanyolca bilmeyen İndio kökenli yerliler olduğu kaydediliyor.

 

79 yaşındaki Fujimori, 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı ancak eski lider, affedilmişti.

25 YIL HAPİS CEZASI ALAN ESKİ LİDER AFFEDİLMİŞTİ

79 yaşındaki Fujimori 2009'da insan hakları ihlallerinden 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak eski lider, 2017'de sağlığının kötü olması nedeniyle affedildi. Af kararı binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edildi.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 13:09
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