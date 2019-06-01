30 yıllık sahur geleneği bu yıl da bozulmadı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’un dört ayrı mahallesinde düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla birlikte oruç açtı. Aras, 30 yılı aşkın süredir Türkkuyusu Mahallesi’nde düzenlenen geleneksel sahur yemeğinde de vatandaşlarla bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi, Ramazan ayında Yakaköy, Dereköy, Mumcular ve İslamhaneleri’nde iftar programları düzenledi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliği yaptığı iftar yemeklerinde, başkan yardımcıları Turgay Kaya, Ummahan Yurt ve Önder Batmaz ile bazı meclis üyeleri de hazır bulundu. Gittiği her mahallede esnafla ve vatandaşlarla sohbet etme imkanı da bulan Aras, iftar vaktinde ise yemek standına geçerek vatandaşlara iftar yemeği servisi yaptı.

Dualarla açılan oruçların ve iftar yemeğinin ardından sıra miniklere geldi. Başkan Aras ve başkan yardımcıları, gittikleri her mahallede miniklere küçük birer bayram hediyesi vermeyi de ihmal etmedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kadir Gecesi dolayısıyla Türkkuyusu Mahallesi’nde düzenlenen geleneksel sahur yemeğine de katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Türkkuyusu Cami yanındaki meydanda verilen sahur yemeğine; Başkan Aras, Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Belediye meclis üyeleri, Bodrum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Türkkuyusu Mahalle Muhtarı Bahattin Aşkın, belediye birim müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu geleneğin yaşatılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Aras, “Ramazanın son günlerine geldik, bu ay boyunca tuttuğunuz oruçlar ettiğiniz dualar kabul olsun inşallah. Bizler bu dayanışmayla, ramazan ayının getirmiş olduğu bu huzur ortamıyla, dostlukla sevgiyle kardeşlikle hayatımızı sürdürmeliyiz. Kadir gecenizin mübarek olmasını dileyerek, bayramınızı şimdiden kutluyorum, daha nice böyle güzel günlere ulaşmak dileğiyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.