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30 yıllık okul ilk kez kanalizasyon hattına kavuştu

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, hizmet ağını genişleterek en ücra mahalleye kadar altyapının götürülmesi için yoğun gayret gösteriyor.

24 Mayıs 2019 Cuma 13:40
30 yıllık okul ilk kez kanalizasyon hattına kavuştu

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, hizmet ağını genişleterek en ücra mahalleye kadar altyapının götürülmesi için yoğun gayret gösteriyor.


Çaldıran ilçesine bağlı Erginler Mahallesi İlk ve Ortaokuluna 30 yıldan sonra ilk kez kanalizasyon hattı çekildi. Eğitim kurumu büyük bir sorundan kurtarıldı. Aynı ilçenin Çilli Mahallesi’ndeki ilkokul da yıllardır hasret kaldığı içme suyuna VASKİ ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kavuşturuldu. Her iki eğitim kurumunun da sorunu çözüme kavuşturuldu.


Öğrencilerin ihtiyaçlarını teneffüs aralarında evlerine giderek giderdikleri ve bunun çözümünün büyük sevince yol açtığını belirten okul yetkilileri, VASKİ’ye teşekkür ettiler.


Öğrenciler de, ekiplerin çalışmalarını dikkatle takip ederek, yapılan hizmetten dolayı emeği geçen tüm VASKİ çalışanlarına minnettar olduklarını söylediler.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 13:40
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