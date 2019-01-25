30 yıllık atıl fabrika hayata dönüyor

SEZAİ ERHAN/MALATYA - Malatya’da Sümer Holding AŞ’ye ait olan ve 1989’da tamamlanan 52 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika, o tarihten bu yana hiç kullanılmadı. Yıllardır atıl halde bulunan fabrika, Türk Kızılayı tarafından Afet Barınma Sistemleri Fabrikası'na dönüştürülecek. Fabrikayı ekonomiye kazandırmayı hedefleyen Türk Kızılayı, dünyadaki diğer yardım kuruluşlarının afet barınma sistemleriyle ilgili ihtiyaçlarını karşılamayı planlıyor.

BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vagon Onarım Fabrikası’nda incelemelerde bulundu. Gürkan yaptığı açıklamada, atıl durumda bulunan fabrikanın, Afet Barınma Sistemleri Fabrikası'na dönüştürülmesi kapsamında resmi prosedürlerin tamamlandığını belirterek, “Burası prefabrike yapı ve konteyner üreten fabrika haline gelecek. Malatya’dan dünyaya ürünler ihraç edilecek. Yapılacak 20 milyon dolarlık yatırım kente ve ülkeye katkı sağlayacak. Üretilen ürünler dünya pazarına da satılacak” dedi. Fabrikada bin 500 kişinin istihdam edileceğini hatırlatan Gürkan şunları kaydetti: “Bugün itibariyle teknik elemanlar çalışmalara başladılar. Fabrika afet konularında bir ar-ge ve inovasyon merkezi olacak ve aynı zamanda bin 500 kişiye iş imkanı sağlayacak.”