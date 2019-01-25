0553 313 94 23

30 yıllık atıl fabrika hayata dönüyor

Malatya’da, 30 yıl önce tamamlanan ancak hiç kullanılmayan atıl vaziyetteki Vagon Onarım Fabrikası’nda, Türk Kızılayı tarafından 20 milyon dolarlık yatırımla afet barınma sistemleri üretilecek.

25 Ocak 2019 Cuma 15:41
30 yıllık atıl fabrika hayata dönüyor

SEZAİ ERHAN/MALATYA Malatya’da Sümer Holding AŞ’ye ait olan ve 1989’da tamamlanan 52 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika, o tarihten bu yana hiç kullanılmadı. Yıllardır atıl halde bulunan fabrika, Türk Kızılayı tarafından Afet Barınma Sistemleri Fabrikası'na dönüştürülecek. Fabrikayı ekonomiye kazandırmayı hedefleyen Türk Kızılayı, dünyadaki diğer yardım kuruluşlarının afet barınma sistemleriyle ilgili ihtiyaçlarını karşılamayı planlıyor.

BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vagon Onarım Fabrikası’nda incelemelerde bulundu. Gürkan yaptığı açıklamada, atıl durumda bulunan fabrikanın, Afet Barınma Sistemleri Fabrikası'na dönüştürülmesi kapsamında resmi prosedürlerin tamamlandığını belirterek, “Burası prefabrike yapı ve konteyner üreten fabrika haline gelecek. Malatya’dan dünyaya ürünler ihraç edilecek. Yapılacak 20 milyon dolarlık yatırım kente ve ülkeye katkı sağlayacak. Üretilen ürünler dünya pazarına da satılacak” dedi. Fabrikada bin 500 kişinin istihdam edileceğini hatırlatan Gürkan şunları kaydetti: “Bugün itibariyle teknik elemanlar çalışmalara başladılar. Fabrika afet konularında bir ar-ge ve inovasyon merkezi olacak ve aynı zamanda bin 500 kişiye iş imkanı sağlayacak.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:41
  1. Malatya Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Yunanistan Meclisi Makedonya ile "isim anlaşması"nı onayladı
    1. GÜNCELLEME - Yunanistan Meclisi..
    2. Amasya Şeker Fabrikası pancar alım..
    3. İsrail güçleri Batı Şeria'da 6..
    4. İsrail güçleri Batı Şeria'da 6..
    5. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    6. Hindistan'dan Venezuela için diyalog..
    7. Demba Ba, resmen Başakşehir'de
    8. Meteorolojiden "toz" uyarısı
    9. 286 şehit ve gazi yakını ile gazinin..
    10. Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    11. Meteorolojiden Karadeniz için kuvvetli..
    12. Malezya Başbakanı Mahathir'den..
    13. Malezya Başbakanı Mahathir'den..
    14. Kardeşini kurtarmak için hayatını feda..
    15. Victor Moses, Fenerbahçe'de
    16. 49. Dünya Ekonomik Forumu
    17. 49. Dünya Ekonomik Forumu
    18. Kristal İş Sendikası Genel Başkanı..
    19. Aydın'da nehre düşen kişinin cesedi..
    20. Elektrik akımına kapılan kadın..
    Rus basını: Erdoğan için dost düşman yok, sadece Büyük Osmanlı...
    Rus basını: Erdoğan için dost düşman yok, sadece Büyük Osmanlı...
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde