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Seçim 2019 Sayfası

30 yıldır rakipsiz başkan seçiliyor

Cide Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulüp Derneği Başkanı Bahri Kısa, 30 yıldır aralıksız dernek başkanlığı yapıyor.

22 Nisan 2019 Pazartesi 16:33
30 yıldır rakipsiz başkan seçiliyor

Cide Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulüp Derneği Başkanı Bahri Kısa, 30 yıldır aralıksız dernek başkanlığı yapıyor.


Cide Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulüp Derneği’nin Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda 30 yıldır dernek başkanlığını yapan Bahri Kısa, tek liste halinde girdiği seçimde tekrar başkanlığa seçilerek güven tazeledi.


Genel Kurul, Cide Belediyesi Irmakiçi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Genel Kurulun Divan Başkanlığını Serkan Güneysu yaptı.


Genel Kurulda konuşan Başkan Kısa, yaklaşık 132 üyesi bulunan Cide Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulüp Derneğini daha iyi noktalara getirmek için çabaladıklarını belirterek, kendisini 30 yıldır rakipsiz destekleyerek seçen dernek üyelerine teşekkür etti.


Dernek olarak bazı sorunları olduğu ifade eden Bahri Kısa, “Öncelikle her zaman ki gibi bugün buraya gelip şahsımı ve yönetimime tekrar görev veren değerli üyelerimize teşekkür ederim. Cide Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulüp Derneğini bizler çok daha iyi noktalara taşımak için sürekli çalışmalar yapıyoruz. Derneğimizin şuan itibariyle 132 üyesi var. Bu sayı bize göre çok az. Bunun nedeni maalesef üyelerden alınan yüksek vergiler. Üyelerimiz yıllık maliyeye 250 Lira avcılık belgesi harcı, 150 Lira avlanma pulu ücreti ödüyoruz. Yani üye başına yıllık 400 Lira vergi ödüyoruz. Bu denli yüksek harçlar maalesef insanlarımızı yasak avcılığa yönlendiriyor. Ben inanıyorum ki bu ücretler makul bir fiyata çekilse yasak avcılığın önüne yüzde 90 geçilmiş olur. Bu konuda yetkilerden yardım bekliyoruz. İkinci sorunumuzda poligon ihtiyacımız maalesef ilçemizde bir atış poligonumuz bulunmuyor. Biz bunun için gerekli girişimlerde bulunduk inşallah bu poligon ilçemize kazandırılırsa derneğimiz çok daha iyi bir noktaya gelecektir” dedi.


Cide Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulüp Derneğinin kongresine katılan Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu ise, derneğin her konuda yanlarında yer alacaklarını söyledi.


Mutlu, “Cide Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulüp Derneğimizin sorunlarını biliyorum. Onların sorunu bizimde sorunumuzdur. Sonuna kadar Cide Belediyesi olarak yanlarında destekçisi olacağız. Atış poligonu için yer tespitlerini araştırmaya başladık” diye konuştu.


Gerçekleştirilen kongreye katılan üyelere, kavurmalı pilav, ayran ve tatlı ikramında bulunuldu.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 16:33
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