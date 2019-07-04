0553 313 94 23

30 yıl sonra tapularına kavuştular

Bodrum’un Mazı Mahallesinde yaklaşık 30 yıldır yaşanan ve birçok vatandaşın mağdur olduğu tapu sorunu, bölgede gerçekleşen kadastro çalışmalarının tamamlanması sonrasında bin 223 tapu sahibini buldu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:25
30 yıl sonra tapularına kavuştular

Bodrum’un Mazı Mahallesinde yaklaşık 30 yıldır yaşanan ve birçok vatandaşın mağdur olduğu tapu sorunu, bölgede gerçekleşen kadastro çalışmalarının tamamlanması sonrasında bin 223 tapu sahibini buldu.


Bodrum’un Mazı mahallesinde 1989 yılından başlayan süreç, 2006 yılında başlatılan kadastro çalışmaları ve Bodrum Tapu Kadastro Müdürlüğünün bürokratik işlemleri kolaylaştırılması ve hızlandırılmasıyla süreç 2019 yılında sonuca ulaştı.


Tapular sahiplerine ulaştı


Üç bin 223 Tapunun hazırlanan tutanakla Mazı Muhtarı Sedat Furma’ya teslim edilmesi sırasında AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen ve İlçe teşkilatından bazı üyelerde tapu dağıtımına destek çıktı.


Yer sahiplerine tapularına kavuştuğu toplantıda bir konuşma yapan AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen şunları söyledi“30 yıldır devam eden bu süreci son 2 yılda hızlandırdık. Emeği geçen herkese Mazı Mahallemiz sakinleri adına teşekkür ediyorum. Bu süreçte çok çalışan Tapu Kadastro çalışanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Tapular sahiplerine hayırlı olsun” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakan Şükür'ün babasının yargılandığı dava
    1. Hakan Şükür'ün babasının yargılandığı..
    2. NEUIslanders RoboCup 2019’a..
    3. Putin'den flaş ABD açıklaması: Hazırız
    4. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    5. Diyarbakırlı çiftçilere 986 küçükbaş..
    6. MHP’li Vekil Ersoy’dan Recep Mamur’a..
    7. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı kura..
    8. Yavru ebabil kuşu bulundu
    9. Türkü dolu bir gece yaşattılar
    10. İstanbul Caz Festivali'nden çocuklar..
    11. İstanbul'da turist rekoru!
    12. 30 yıl sonra tapularına kavuştular
    13. Başkan Gülsoy, Komite Üyelerinin..
    14. Hacılar Belediyesi Yaşlıların Yanında
    15. Macron'un Suriye Özel Temsilcisi..
    16. İl Encümen Toplantısı Vali Tutulmaz..
    17. Trabzonspor'dan transfer bombası Gary..
    18. Tepebaşı Belediyesi’nde toplu iş..
    19. Paralimpik milli sporcu olimpiyat..
    20. SON DAKİKA! Haberi sözleşmeli öğretmen..
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”