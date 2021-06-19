30 yaş üstü aşılama başladı mı? 30 yaşın üzerindekiler ne zaman aşı olacak?
Aşılama programı tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşı programına yeni bir yaş grubunun daha eklendiği müjdesini verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 yaş üstü kişilerin aşılarının ne zaman yapılmaya başlayacağını açıkladı. Peki, 30 yaş üstü aşılama başladı mı? 30 yaşın üzerindekiler ne zaman aşı olacak?
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı bugün itibariyle 40 milyon 389 bin 906'ya ulaştı. Aşılama çalışmaları devam ederken, 30 yaş üstü vatandaşlar için de merakla beklenen aşı tarihi belli oldu.
30 yaş üstü aşılama başladı mı?
30 yaş üzeri vatandaşlar, yarından itibaren Kovid-19 aşı randevularını alabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 yaş üstü kişilerin yarından itibaren Kovid-19 aşı randevularını alabileceğini bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler." bilgisini paylaştı.