30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Baston ve Kültür Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Devrek Belediyesince 23-28 Temmuz'da gerçekleştirilecek festival kapsamında Karşıyaka Mahallesi'nde toplanan katılımcılar, ellerinde dövizler, Türk bayrakları ve bastonlarla Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve protokol üyeleri, kortejde Devrek bastonunu kullanarak yürüdü.

Etkinlikler kapsamında Bosna Hersek, Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen misafirler de yürüyüşte yer aldı.



Vali Bektaş, açılış konuşmasında, bu festivale özelliğini veren şeyin baston olduğunu söyledi.

Festivalin 30 yaşında olduğun belirten Erdoğan Bektaş, "Tarih, geçmiş, kökler, gelenekler, kültür, bunları bir araya getiren unsurlar toplumlar için çok önemlidir. Biz kültür, tarih, gelenek zengini bir ülke, kökeni çok geçmişe dayanan bir milletin çocukları olduğumuz için bu işin çok farkında değiliz. Ama tarihi olmayan, geçmişi eksik ülkelere, milletlere baktığımızda bu fukaralığın başka fukaralıklara benzemediğini biliyoruz." dedi.

Bektaş, bastonun önemli kültürel unsurlarımızdan biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler bu işi biraz daha geliştirmek ve göz önünde tutmak için modern bastoncular çarşısı yapıyoruz, bir Baston Müzesi yapıyoruz. Devrek'in kültürünü ve bastonculuğunu, baston ustalığını herkese göstermek, sunmak ve bunlardan getirilecek ekonomiyi ilçemize ve bölgemize kazandırmak için çalışıyoruz."

Devrek Kaymakam Vekili Nurettin Yavuz da Devrek bastonunun, estetik kaygılar ve güzellik teması ön plana çıkarıldığı için zanaattan sanat boyutuna geçtiğini dile getirdi.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ise festivaller sayesinde yurdun dört bir yanında ve uluslararası alanda "baston" denilince Devrek, "Devrek" denilince de bastonun akla geldiğini ifade ederek, "Bize ait olan değerlerimizi, sanatımızı, kültürümüzü, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştirme imkanı sağlayarak, geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi gören bu festivaller geleceğe ışık tutarak, sonraki nesillere de yol gösterici olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından festival meşalesi yakıldı, baston stantlarının açılışında halk oyunları gösterisi sunuldu.