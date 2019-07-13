30 ülkeden FETÖ darbesini böyle anlattılar! “Ey Müslüman Türk oğlu!..” Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle" 15 Temmuz Darbe Girişimi ve İslam Coğrafyasına Yansımaları" isimli bir konferans düzenlenecek.

Tavşanlı Kaymakamlığı, Tavşanlı Belediyesi ve Dumlupınar Üniversitesince Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenecek 15 Temmuz Darbe Girişimi ve İslam Coğrafyasına Yansımaları başlıklı konferans, 16 Temmuz Salı günü Tavşanlı Kültür Merkezinde gerçekleşecek. Dumlupınar Üniversitesi Gelişim Stratejileri Araştırma Merkezi (GESAM) Müdürü Doç. Dr. Bülent Cırık’ın moderatör olarak yöneteceği program için Fas’tan Sudan, Mısır, Suriye ve Doğu Türkistan’a kadar 30 ülkeden akademisyen FETÖ darbesini ve ülkelerine yansımalarını hazırladıkları videolarla paylaştı. Program, saat 15.00’te başlayacak. Program kapsamında 15 Temmuz’u anlatan “Ey Müslüman Türk oğlu!” başlıklı şiir dikkat çekiyor.

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