30 ülkede başarılı oldu! Koronavirüs tedavisinde yeni yöntem

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüste bulunan aşıların seri üretime geçmesi beklenirken, bilim insanları yeni bir tedavi yöntemini açıkladı. Buna göre, hastaların kanı bir makineye bağlanarak, kanı filtre ile temizleniyor. Bu yöntemle Kovid-19 hastalarının birçoğunun ölüm nedeni olan sitokin fırtınası engellenebiliyor.

Sitokinleri yakalayıp, antikorları bırakıyor

ABD'de üretilen CytoSorb isimli cihaz, sünger gibi çalışan bir filtreyle hastaların kanını daflaştırarak potansiyel toksik bileşikleri ortadan kaldırıyor. Boncuklarda bulunan delikler sitokinleri yakalarken, antikor gibi daha küçük faydalı parçacıkları filtrelemiyor.

30 ülkede denendi

Cihazın denemesi toplam 30 ülkede başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Yeni yöntemle şimdiye kadar 200 hasta tedavi edildi. Konuyla ilgili konuşan Reading Üniversitesi'nde mikrobiyoloji doçenti olan Simon Clarke, "Kan filtresi gibi teknolojiler, hasta üzerinde yeterince hızlı kullanılmaları şartıyla çok yararlı olabilir. Önemli bir sitokin yanıtı olan hastalar için, zaman çok önemlidir. Aynı şekilde, ilaçlar yanıtı yalnızca azaltabilir, filtreleme garanti edilen bir başarı değildir, ancak hastaya ne kadar erken ulaşılısa sonuç da o kadar iyi olur" dedi.