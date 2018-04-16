30 ton kaçak midye ele geçirildi

Operasyon Karacabey ilçesinde meydana geldi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat sonucunda İzmir’e yüklü miktarda midye sevkıyatı yapılacağını öğrendi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, Bursa İzmir yolunda durdurdukları çekicide yaptıkları arama sonucunda 30 ton kaçak kara midyesi ele geçirdi.

Ele geçirilen midyeler imha edilmek üzere Karacabey Tarım Müdürlüğüne teslim edilirken, araç sürücüsüne ise idari para cezası uygulandı.