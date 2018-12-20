0553 313 94 23

30 terörist mağarada sıkıştı! Operasyon düzenlenecek

Doğu Karadeniz’den Tunceli’ye kaçan 6 teröristin sığındığı mağara, hain örgütün önemli bir lojistik üssü çıktı. 1 km’lik tünel sisteminin bulunduğu öğrenilen mağarada PKK’nın 5, MLKP’nin 1 sorumlusuyla birlikte yaklaşık 30 teröristin gizlendiği belirlendi. Girişi tutan jandarma özel harekat timleri mağaraya operasyona yapmaya hazırlanıyor.

20 Aralık 2018 Perşembe 07:06
30 terörist mağarada sıkıştı! Operasyon düzenlenecek

PKK’lı teröristlerin Tunceli’de gizlendiği mağaranın, 1 km’lik tünelle başka bir mağaraya bağlandığı ortaya çıktı. Diğer ucu uçurum olan tünelde 5’i aranan listesinde bulunan 30’dan fazla terörist var. Giriş JÖAK ve JÖH timlerince tutuldu. Hava ve kara operasyonları ile mağaranın yerle bir edilmesi an meselesi.

Güvenlik güçlerinin peş peşe düzenlediği başarılı operasyonlarla ağır darbe yiyen terör örgütü PKK’nın, Tunceli Ovacık’ta kış aylarını geçirdiği mağara deşifre oldu. Karadeniz bölgesinde barınamayıp Tunceli’ye kaçan 6 kişilik terörist grubun Ovacık’ta gizlendiği mağara tespit edilmiş ve 15 Aralık’ta düzenlenen ilk operasyonda ‘Teslim ol’ çağrısına ateşle karşılık veren 2 terörist ölü ele geçirilmişti. Teröristlerin kıstırıldığı dev mağaraya operasyon için özel birlikler sevk edildi.

Kaçma şansları yok

PKK'nın dağ kadrosunda yıllarca faaliyet gösterdikten sonra ikna edilerek teslim olan bir teröristin ifadesinden yola çıkan güvenlik güçleri, yeni bilgilere ulaştı. Mağaranın içindeki bir dehlizden başka bir mağaraya uzanan yaklaşık 1 km'lik tünel olduğunu söyleyen terörist, geçidin diğer ucunun uçuruma çıktığını belirtti. İçeridekilerin kaçma şansı olmadığı mağaraya operasyon için hazırlıklara başlandı. Yapılan saha çalışması ve ulaşılan istihbari bilgilerle daha büyük bir tablo ortaya çıktı.

30'dan fazla terörist

Mağaranın terör örgütünün kış üslenmesi için kullanılan ana merkezlerden biri olduğu belirlendi. 15 bölümden oluşan mağarada 30’dan fazla terörist bulunduğu, bunlardan birinin İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler Listesinde mavi kategoride yer alan PKK’nın sözde Tunceli sorumlusu olduğu, 4'ünün de gri listede arandığı öğrenildi. Çok miktarda yaşam malzemesi ve mühimmat depolanmış mağarada PKK’lıların yanısıra biri elebaşı olmak üzere MLKP’li teröristlerin de bulunduğu kaydedildi.

Girişler tutuldu

Bölgeye sevk edilen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’na (JÖAK) bağlı timler ile Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri Cuma gününden bu yana mağaranın girişini tutuyor. Giresun, Trabzon ve Gümüşhane’de düzenlediği hassas operasyonlarla PKK'nın Karadeniz yapılanmasını çökerten “mağara ve sığınak konusunda uzman” ekipler, teröristleri teslim olmaları için ikna etmeye çalışıyor. İkna olmamaları durumunda mağaralar teröristlerin başlarına yıkılacak.

(Yeni Şafak)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 07:06
  1. Trabzon
  2. Gümüşhane
  3. Giresun
  4. Tunceli
  5. pkk
  6. terör örgütü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM / 20 Aralık 2018
    1. GÜNDEM / 20 Aralık 2018
    2. Kara yollarında durum
    3. Florida’da Türk Prof. kızını ve..
    4. İncirlikte'ki gizemli çavuş!
    5. 12 yaşındaki çocuğun ölümünde korkunç..
    6. Çavuşoğlu: Gelinebilecek en iyi..
    7. Sudan'ın Atbara kentinde gösteriler..
    8. Dikkat çeken zamanlama! ABD bu kez...
    9. Filistin'in İstanbul Başkonsolosu..
    10. Trump'ın Suriye'den çekilme kararı..
    11. Günün âyet ve hadisi
    12. Facebook'a 87 milyonluk dava
    13. Meteoroloji uyardı! İkisi birden geliyor
    14. Eski Valinin ailesi yangında hayatını..
    15. Marmaris'te şok! Klimanın içinden..
    16. Kadıköy'de yangın: 2 ölü
    17. ABD medyası ve siyasilerinden..
    18. Kamyon devrildi, tonlarca sebze yola..
    19. ABD’den PKK'lı Sabri Ok'a VIP hizmet!
    20. 30 terörist mağarada kıstırıldı! Özel..
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
    CHP belediye başkan adayları açıklandı CHP yerel seçim adayları
    CHP belediye başkan adayları açıklandı CHP yerel seçim adayları