30 Temmuz 2023: Mustafa Uzunpostalcı'nın vefatı (Akademisyen)

Konya’da 1939 yılında dünyaya gelen Mustafa Uzunpostalcı, 1951’de Konya İmam Hatip Okuluna başlayıncaya kadar bazı hocalardan Kur’an-ı Kerim dersleri aldı.







Uzunpostalcı, 1958’de Konya İmam Hatip Okulundan mezun olduktan sonra İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde öğrenim gördü. Hukuk ve İslam Hukuku 1-2 kitaplarının yanı sıra Ebu Hanife’nin hayatını anlatan bir kitap kaleme alan Uzunpostalcı, yüksek İslam enstitülerinin ilahiyat fakültelerine dönüşmesinin ardından akademik çalışmalarını tamamlayarak doktor, doçent ve profesör unvanlarını aldı.



Uzunpostalcı, 1993-1996 yılları arasında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı, 2006’da emekliye ayrıldı. Mustafa Uzunpostalcı, fikri ve ilmi çalışmalarının yanı sıra konferans, seminer, panel ve eğitim programlarına katıldı.