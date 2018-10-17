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30 sene sonra tapularına kavuştular

Tuzlugöl Mahallesi'nde yaşayan 150 aile, 30 yıl sonra evlerinin tapularını almanın mutluluğunu yaşadı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:24
30 sene sonra tapularına kavuştular

Tuzlugöl Mahallesi'nde Küme Evler bölgesinde yaşayan vatandaşlar, 30 yıldır tapu sorunu ile mücadele ediyordu. Bakımsız evlerde yaşamak zorunda kalan vatandaşlar tapuları olmadığı için evlerinde doğalgaz yerine soba kullanmak zorunda kalıyordu. Bunun üzerine çalışma başlatan Sivas Belediyesi yaklaşık 150 ailenin yaşadığı bölgenin tapu sorununu çözdü. Düzenlenen törenle tapularını alan mahalle sakinleri büyük mutluluk yaşadı. 

Törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, "30 yılı aşkın yaşanan bir sıkıntı vardı. Burada geçmiş dönemde yapılmış kısmen derme, çatma diyebileceğimiz evleriniz olmasına rağmen maalesef pay hatasından dolayı parselasyon yapılamıyor ve tapularınızı alamıyordunuz. Her bir vatandaşımız bir an önce bu sorunun bizden çözülmesini istiyordu. Biz burada 52 bin 224 metre kare alanda bir çözüm üretmek için belediye olarak her türlü fedakarlığı ortaya koyduk. Yasanın öngördüğü yüzde 40 kesinti dışında ihtiyaç olan yeşil alanları, belediye hisselerini, belediye paylarını aktararak sorunu çözdük. 150 ailemizi ilgilendiren bir konuydu. 700-800 insanın sorunu çözmeyi Rabbim bize nasip etti" dedi. 

Konuşmaların ardından Başkan Aydın, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve belediye başkan yardımcıları vatandaşlara tapularını verdi. Tapularını alan vatandaşlar da çok mutlu olduklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 11:24
  1. Sivas
  2. Aydın
  3. tapu

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