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Baş ağrısı nedir nasıl tedavi edilir? 30 saniyede baş ağrısı tedavisi

Toplumda başım hiç ağrımadı diyen birine rastlamamak mümkün değil. Her vatandaş mutlaka baş ağrısının verdiği rahatsızlıkla karşı karşıya kalmıştır. Baş ağrısı nedir? Baş ağrısı neden olur? Baş ağrısını ne giderir? 30 saniyede baş ağrısı tedavisi nasıl olur? İşte baş ağrısına ilişkin detaylar...

03 Ekim 2018 Çarşamba 13:18
Baş ağrısı nedir nasıl tedavi edilir? 30 saniyede baş ağrısı tedavisi

Toplumda başım hiç ağrımadı diyen birine rastlamamak mümkün değil. Her vatandaş mutlaka baş ağrısının verdiği rahatsızlıkla karşı karşıya kalmıştır. Baş ağrısı nedir? Baş ağrısı neden olur? Baş ağrısını ne giderir? 30 saniyede baş ağrısı tedavisi nasıl olur? İşte baş ağrısına ilişkin detaylar...

Genellikle hafif veya orta şiddette tüm baş bölgesinde ağırlık, gerginlik olarak hissedilen gerilim tipi baş ağrıları pek çoğumuzun yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Aslında günlük hayatımızda yapacağımız ufak değişikliklerle gerilim tipi baş ağrısından korunabiliriz.

Başınız ağrıyorsa veya stresli hissediyorsanız bu basit yöntem ile sorunu 30 saniyede yok edebilirsiniz. Elinizdeki işaret parmağıyla baş parmağınız arasındaki noktaya baskı uygulayarak baş ağrısından kurtulabilirsiniz.

Ilık duş alın

Gün içinde gerilen kasları gevşetmek için ılık bir duş yapın. Ne çok sıcak ne de çok soğuk olmalı. Ilık duş kasları gevşeterek baş ağrısından korunmazında yardımcı olacaktır.

Dinlenin

Aşırı yorgunluk da gerilim tipi baş ağrısına neden oluyor. Bu yüzden dinlenmek ya da istirahat etmek ağrıyı önlemek için çok önemli. Dinlenmeye geçildiğinde kan dolaşımı düzenlemeye başlıyor, böylece tüm organlara, özellikle de beyne oksijen girişi artıyor. Beyinde artan oksijen girişi ağrıda koruyucu etki gösteriyor.

Bol bol su tüketin

Yaşam kaynağımız olan su, kan dolaşımını kolaylaştırıyor ve vücuda gerekli olan elektrolit ile minerallerin dengesini sağlıyor ve baş ağrılarında koruyucu etki yapıyor. Bu nedenle günde 2 litre su tüketmek çok önemli. Alkol, kafein ve şeker tüketimini de azaltmak kan dolaşımını rahatlatarak ağrı yapıcı maddeleri uzaklaştırıyor.

Stresten uzak durun

Günlük yaşam kalitesini bozan depresyon ve anksiyete gibi psikiyatrik bozukluklar baş ağrısını tetikleyen önemli etkenlerden. Yoğun stres altında olduğumuz dönemlerde çok kısa süreliğine de olsa ortamdan uzaklaşmak, kendimize zaman ayırmak stresten ve baş ağrısından korunmamızı sağlayacaktır.

Soğuk /sıcak uygulaması yapın

Sıcak veya soğuk uygulaması özellikle gerilim tipi baş ağrılarından kurtulma da çok işe yarıyor, gergin kasları gevşeterek baş ağrısından kurtulmada yardımcı oluyor. Sıcak uygulamayı ılık bir havluyla, soğuk uygulamayı ise bir beze küçük buz torbalarıyla yapabilirsiniz. Şakak ya da boyun bölgesi üzerinde bir süre tutun ardından 20 dakikada bir olmak üzere uygulamayı 3 kere tekrarlayın. Baş ağrısından kurtulmanızda yardımcı olacaktır.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 13:18
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