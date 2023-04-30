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Tarih 30 Nisan 1957: Mebus Kamil Miras'ın vefatı
Tarih

30 Nisan 1957: Mebus Kamil Miras'ın vefatı

Yeniakit Publisher
2023-04-30 06:00:00 -
30 Nisan 1957: Mebus Kamil Miras'ın vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Mebus Kamil Miras'ı hayırla yâd ediyoruz.

1874 tarihinde Afyonkarahisar’da doğan Kamil Miras, Ahmet Efendi’nin oğlu olup, Mirasoğlu sülalesindendir. İlk ve orta öğrenimini Afyonkarahisar’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi’ne girmiş ve Ulum-i Aliye-i Diniyye bölümünden mezun olmuştur. Bayezid caminde ders okutuyor iken ikinci meşrutiyetin ilanının müteakip yapılan seçimlerde Afyonkarahisar mebusu olmuş ve Osmanlı Mebusan Meclisi’nde Afyon’u temsil etmiştir.



Mebusluğu döneminde Meclis’e verdiği bir kanun teklifi kabul edilmiş ve oybirliğiyle alınan bu karar gereğince Elmalılı Hamdi Yazır tarafından Hakk Dini Kur’an Dili adıyla hazırlanan dokuz ciltlik tefsir, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır. Bunun yanı sıra Buhârî Tercümesi de TBMM tarafından kabul edilmiş, bu eserin ilk üç cildi Ahmet Naim, dokuz cildi ise Kâmil Miras tarafından tercüme edilerek basılmıştır.

Aslında bu çalışmada Mehmet Akif’e de meal yapma görevi verilmişti. Mehmet Akif’in meali yazıp yazmadığı belli değildir. Yakın arkadaşı merhum Mahir İz’in naklettiği bir rivayete göre Akif, bir gün Ahmet Naim’in başlattığı Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarih adlı eseri tamamlamakla görevlendirilen Kâmil Miras’la karşılaşır. Akif, Kâmil Miras’a ‘Hadis işi nasıl gidiyor?’ der.



Kamil Miras: İş çok, altından kalkamıyorum şeklinde cevap verir. Buna karşılık Akif: ‘Sen hadisin altından kalkamıyorsun da ben Allah’ın sözünün altından nasıl kalkarım?’ diyerek çalışmalarını sona erdirdiğini îmâ eder. Arapça ve Farsçayı çok iyi bilen Miras, Beyzâvî, Hazin, Medârik, İbn-i Abbas gibi ünlü eserlerle Ahkâmul’l-Kur’an’ı yayına hazırlamıştır.

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