Türkiye, Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısından 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz daha satın almak için anlaşma imzaladı.

Türkiye'de aşılama takvimi işliyor, aşı tedariki için yeni anlaşmalar imzalanıyor. Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, Türkiye ile 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere toplam 90 milyon doz daha aşı için anlaşma imzalandığı duyuruldu.

30 milyon doz BionTech aşısı zaman gelecek?

Sağlık Bakanı Koca ile basın toplantısına katılan Prof. Dr. Uğur Şahin: Toplam 120 milyon doz aşı için anlaşma imzaladık." açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika koronavirüs salgını sürecinde aşılama sürecine yönelik yaptığı konuşmasında: "120 milyon doz BitonTech aşısından 6.1 milyonu geldi. Haziran'da 30 milyon doz daha gelecek, 4 ayda tüm aşılar gelmiş olacak." dedi.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satıbaşları...

BioNTech'in kurucu ortağı Şahin: "Türkiye'de hem aşı üretmek hem Ar-Ge yapmak istiyoruz."

"(Kovid-19) Altyapı olarak günde 1,5 milyondan fazla aşı yapabilme potansiyelimiz var."

"Yerli aşıda Faz-3 çalışmasına Haziran ayında başlayabiliriz."