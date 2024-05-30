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Tarih 30 Mayıs 2023: Kasım Şulul'un vefatı (Akademisyen)
Tarih

30 Mayıs 2023: Kasım Şulul'un vefatı (Akademisyen)

Yeniakit Publisher
2024-05-30 05:16:00 -
30 Mayıs 2023: Kasım Şulul'un vefatı (Akademisyen)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Akademisyen Kasım Şulul'u hayırla yâd ediyoruz.

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kasım Şulul, uzun süredir mücadele ettiği hastalık sonucu vefat etti.



Şulul, 1964 yılında Şanlıurfa’da dünyaya geldi. 1987 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitede, 1991 yılında Hz. Peygamber Devrinde Habeşistan’la Münasebetler başlıklı teziyle yüksek lisans; 1996 yılında İlk Siyer ve Megâzi Müelliflerinden Muhammed b. Ömer b. Vâkıd el-Vâkıdî (130-207/747-823):



Hayatı, Eserleri, Tarihçiliği ve Etkileri teziyle doktora öğrenimini tamamladı. 1999 yılında Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesine öğretim görevlisi olarak atandı. 2004 yılında doçent, 2009 yılında profesör oldu.



Siyer ve İslam Tarihi alanında yoğun çalışmalarda bulunan Prof. Dr. Kasım Şulul, geride onlarca bilimsel makale ve kitap, sayısız ilmî toplantı ve konferans ile yetiştirdiği Siyer akademisyenlerini bıraktı.

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