30 Mayıs 1960: Eski İçişleri Bakanı Namık Gedik'in vefatı

Malatya Arapgir eşrafından Kaşif Bey ve Fatma Macide Hanım’ın oğlu olarak, babasının posta müdürlüğü görevi sırasında, 1911’de Trabzon’da doğmuştur. Ailenin daha sonra İstanbul’a taşınmasının ardından eğitimine İstanbul’da devam eden Namık Gedik, 1930 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olmuştur.







Küçük yaşta kız kardeşini verem hastalığından kaybetmiş olmanın etkisiyle İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girmiş, 1936 yılında mezun olmasının ardından Aydın’ın Çine ilçesine hükümet tabibi olarak tayin olmuştur. 1937 yılında Türkiye’nin ilk kadın hakimlerinden Melahat Hanım ile evlenen Namık Gedik; Aydın’da görevli olduğu 4 yıl boyunca yaptığı hizmetleri ve kişiliği ile halk tarafından çok sevilmiş, o dönemde Aydın’da doğan pek çok çocuğa Namık isminin verilmesine sebep olmuştur.



1942 yılında başladığı dahiliye ihtisasını Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde tamamlayarak 1948 yılında Muğla Memleket Hastanesi Dahiliye Mürahaslığı’na, daha sonra da aynı hastanenin başhekimliğine tayin edilmiştir. 1949 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesi Verem Pavyonu Mütehassıslığı görevine getirilmiş, 1950 yılında Demokrat Parti’den Aydın Milletvekili seçilinceye kadar bu görevini sürdürmüştür.







1954 ve 1957 seçimlerinde yine Aydın’dan Demokrat Parti milletvekili seçilen Dr. İsmail Namık Gedik, milletvekilliği sırasında Ege Bölgesi Parti Müfettişliği yapmıştır. 17 Mayıs 1954–10 Eylül 1955 ve 12 Ekim 1956–27 Mayıs 1960 tarihleri arasında sürdürdüğü İçişleri Bakanlığı görevi ile Cumhuriyet tarihimizde bu görevi en uzun süre yapan bakanlardan biridir. Gençliğinde Türk Talebe Birliği içinde aktif olarak faaliyet gösteren Dr. Namık Gedik’in siyasete atılması, esas itibarıyla Aydın Çine’deki çalışmaları ve eşi Melahat Hanım’ın teşvikleriyledir.





Demokrat Parti’nin teşkilatlanma çalışmaları sırasında eşinin teşvikleriyle partinin mitingine katılmış; bu sayede Adnan Menderes ile tanışmış ve devam eden irtibatları neticesinde hem şahsi meziyetleri, liyakati hem de bölgesinde çok sevilen bir isim olması hasebiyle milletvekilliğine aday gösterilmiştir.







İçişleri Bakanlığı görevini 27 Mayıs 1960 darbesine kadar sürdüren Dr. Namık Gedik, darbeciler tarafından gözaltına alınmış; 29 Mayıs 1960’ta, darbe ortamının hukuksuzluğu ile maskelenmiş bir kurgu neticesinde gözaltındayken hayatını kaybetmiştir.