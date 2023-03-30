30 Mart 1895: Mutasavvıf Seyyid Fehim Arvasi'nin vefatı

1825 yılında Van’ın Bahçesaray ilçesine bağlı Arvas köyünde doğdu. 1895 yılında aynı köyde vefat etti. Kabri oradadır ve sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir.

Seyyid Fehim Hazretleri, küçük yaşta babasını kaybetti ve annesinin hi­mayesinde büyüdü. Arvas ve Müküs’te bulunan medreselerde dinî ilimlerdeki tahsilini ilerletti. Bir ara tahsile ara verdiyse de bir süre sonra Cizre’ye giderek, Mevlana Halid Bağdadî Hazretleri’nin halifelerinden Şeyh Halid-i Gezeri Hazretleri’nin ders halkasına katıldı. Kısa sürede mertebeler aşarak sülukünu tamamlayıp hilafet aldı. Bu arada yarım kalan tahsilini de tamamlamaya muvaffak oldu.

Seyyid Fehim Hazretleri, Cizre dönüşünde Van’a uğradı. O sırada büyük veli Seyyid Tahay-ı Hakkâri Hazretleri de Nehri’den Van’a gelmiş bulunuyor­du. Seyyid Sıbgatullah Efendi, Taha-i Hakkâri Hazretleri’ne intisapta bulundu. Kısa sürede mertebeler aşarak hilafet aldı.

Bir müddet daha ilim tahsilinden sonra yine hocası ve mürşidi Seyyid Taha el-Hakkâri Hazretleri’ne döndü. Son derece edepli olan Seyyid Fehim Hazretleri elinden geldiğince mürşidine hizmette bulundu. Mürşidi tarafından yapılan her imtihanı başarı ile sona erdirdi.

Seyyid Fehim Hazretleri, Seyyid Abdülhakim Efendiye zahir ve bâtın ilimlerinde icazet ve hilafet verdi. Tasavvufta Nakşibendiyye, Kadiriyye, Sühreverdiyye, Çeştiyye ve Kübreviyye yollarından yetkili kıldı. Bitmek tükenmek bilmeyen gayreti ile günlerini geçirdi. 1895 yılında Hakk’ın rahmetine kavuştu.

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