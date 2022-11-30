30 Kasım 1920: Mutasavvıf Ömer Ziyauddin Dağıstani'nin vefatı

Kuzey Kafkasya’da, Dağıstan’da Çerkay kasabasına bağlı Miatlı köyünde, 1849 yılında doğmuştur. Babası müderris el-HâcAbdullah-ı Dağıstânî el-Avârî ve annesi Fatma Hanım’dır. İlk eğitimini babasından almıştır. İslâmî ilimler, Arapça ve çeşitli Kafkas dillerini öğrenen Dağıstânî, medreseye giderek eğitimine devam etmiş, Taftazânî’nin Şerhu’l - Akâid’ine kadar medresede eğitim görmüştür.



Şeyh Şamil’in oğlu Gazi Muhammed maiyyetinde Ruslara karşı çarpışan Dağıstânî ve ailesi de 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sonrasında Osmanlı Devleti’nin yenilmesiyle bölge halkı ile birlikte yurtlarından ayrılmak zorunda kalmışlardır. Halkın ekserisi Osmanlı topraklarına göç etmiştir.



Ulema ailesinden gelen ve Nakşî-Hâlidî tarikatıyla bağları olan Ömer Dağıstânî, İstanbul’a geldiği zaman Nakşî-Hâlidî şeyhlerinden Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî’ye intisap etmiştir. Ömer Dağıstânî de memleketi Dağıstan’da başladığı tahsil hayatına payitaht İstanbul’da Gümüşhanevî Tekkesi’nde devam etmiştir. Tefsir, hadis, fıkıh gibi İslâmî ilimler alanında eğitim alan Dağıstânî, hocası Şeyh Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî’den icazet almıştır. Ethem Cebecioğlu’nun eserindeki ifadesine göre; bir gün hocası onu “Hâfız Ömer” diye çağırdı. Bunun üzerine, o gece Dağıstânî Kurân-ı Kerîm’i ezberlemeye başladı ve dört aylık bir sürede Kur’ân’ın tamamını ezberledi.



Dağıstânî’nin buna ek olarak hadis hâfızı olduğu 200.000 hadisi ravi zinciriyle birlikte ezbere bildiği kaynaklarda yer almaktadır. Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en güvenilir kitap olarak kabul edilen, sahih hadisleri toplayan eseri Sahîh-i Buhârî’yi ezberlemiştir. Yazdığı mektupların bazılarının sonunda “hâfız-u’l Buhârî” şeklinde imzası bulunmaktadır.



İslâmi ilimler alanında aldığı icazetin yanısıra tasavvuf alanında da irşad yetkisi kendisine verilmiştir. Hocası Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî’nin hazırlamış olduğu Râmûzü’l - Ehâdîs isimli kitabı okutma yetkisini almıştır. Dağıstânî, Gümüşhânevî Tekkesi’nde yazdığı Tecvid- i Umûmî isimli eserini şeyhülislâmlığa 1877- 1878’de sunmuştur.



Ömer Ziyâeddin Efendi, Sultan Vahdeddin’in bizzat gelip yaptıkları şeyhülislâmlık teklifini “işgal altında bulunan bir memlekette fetvâ makâmı işgal edilemez” diyerek kabul etmemiştir. İslâm Dünyasının bu en zor zamanlarında ve özellikle pâyitaht İstanbul’un işgal altında olduğu zor bir dönemde postnişin olarak vazife yapan Ömer Ziyâeddin Efendi 30 Kasım 1920 günü vefat etti. Süleymaniye Camii hazîresinde Gümüşhânevî’nin halifelerine ayrılan bölüme defnedildi.