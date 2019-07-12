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"30 ile 50 hektar arasında bölgelerde yer yer tütmeler var"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: (1)- "(Muğla'daki orman yangını) Bugün itibarıyla 30 ile 50 hektar arasında bölgelerde yer yer tütmeler var. Özellikle hava araçlarıyla tabiri caizse buraları suyla döverek mümkün mertebe tüm tütmeleri bitirmeye çalışıyoruz"- "Bugün itibarıyla yukarıdan gördüğümüz tablo düne göre çok daha iyileşmiş durumda. Dün 350 hektar alanın etkilendiğini söylemiştim. Yangın söndürülünce daha net görünür ama kabaca 350-400 hektar alanın etkilenmiş olabileceğini düşünüyoruz"- "İlk ışıkla birlikte tüm helikopterlerimiz havalandı. Helikopterlerin sayısını 13'ten 19'a çıkardık"

12 Temmuz 2019 Cuma 10:08
"30 ile 50 hektar arasında bölgelerde yer yer tütmeler var"

MUĞLA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'da kontrol altına alınan orman yangınına ilişkin, "Bugün itibarıyla 30 ile 50 hektar arasında bölgelerde yer yer tütmeler var. Özellikle hava araçlarıyla tabiri caizse buraları suyla döverek mümkün mertebe tüm tütmeleri bitirmeye çalışıyoruz." dedi.

Dalaman ve Göcek'teki yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın bölgesindeki çalışmaları izleyen Pakdemirli, sabah saatlerinde helikopterle incelemelerde bulundu.

Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünce oluşturulan kriz merkezinde söndürme çalışmalarını denetledi.

Göcek Orman İşletme Şefliğinde gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, Çarşamba günü öğleden sonra çıkan Dalaman ve Fethiye'deki orman yangınıyla ilgili bugün itibarıyla soğutma çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Gece karadan yürütülen çalışmaları takip ettiğini, sabahın ilk ışıklarıyla helikopterle bölgeyi incelediklerini dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Talimatları verdik. İlk ışıkla birlikte tüm helikopterlerimiz havalandı. Helikopterlerin sayısını 13'ten 19'a çıkardık. Bugün itibarıyla yukarıdan gördüğümüz tablo düne göre çok daha iyileşmiş durumda. Dün 350 hektar alanın etkilendiğini söylemiştim. Yangın söndürülünce daha net görünür ama kabaca 350-400 hektar alanın etkilenmiş olabileceğini düşünüyoruz."

- "Tüm tütmeleri bitirmeye çalışıyoruz"

Pakdemirli, hava desteğinin yanı sıra karadan yürütülen çalışmaların da önemli olduğunu vurgulayarak, "Bugün itibarıyla 30 ile 50 hektar arasında bölgelerde yer yer tütmeler var. Özellikle hava araçlarıyla tabiri caizse buraları suyla döverek mümkün mertebe tüm tütmeleri bitirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Arazinin sarp kayalık ve girilmesinin zor olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, bölgede yol açma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Pakdemirli, hava araçları yanında karadan da takviyelerle söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:08
  1. - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  2. Dalaman
  3. Muğla
  4. orman yangını

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